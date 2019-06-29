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(Özel) Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı

51 dakika önce

Esenyurt'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu.

(Özel) Esenyurt'ta çocukların ateşle oyunu yangın çıkardı, System.String[]
Esenyurt'ta 4 katlı binanın boş ve pencereleri açık olan bodrum katındaki dairesine, kibrit attığı iddia edilen çocuklar, yangına sebep oldu. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Yosun Sokak'ta saat 12.00 sıralarında 4 katlı binada yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre boş olan bodrum kattaki dairenin camları açık ve içeride çöpler vardı. Sokakta oynayan çocuklar ellerine geçirdikleri bir kibriti yakıp açık olan camdan içeriye attı. Daire içindeki atıl durumdaki eşyaların alev almasıyla yoğun duman oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaşıtlarının içeriye yanan kibrit attıklarını söyleyen bir çocuk ise "Çocuklar oyun oynuyordu. Kibrit vardı kibrit attılar buraya dairenin camları da açıktı. Ev boştu" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
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