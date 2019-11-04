Son Dakika Haberleri: (Özel) Esenyurt'ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen marketçi konuştu
Son Dakika Güncel (Özel) Esenyurt'ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen marketçi konuştu

(Özel) Esenyurt'ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen marketçi konuştu

6 saat önce

Esenyurt'ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen bir marketin işletme sorumlusu konuştu.

(Özel) Esenyurt'ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen marketçi konuştu, System.String[]

Esenyurt'ta ıspanağın satın alındığı iddia edilen bir marketin işletme sorumlusu konuştu. İşletmeci İhsan Aydemir, "Ispanağı biz halden alıyoruz toptan. Ispanak ile ilgili herhangi bir şikayet ya da sorun gelmediği gibi il ya da ilçe tarımdan da ıspanak satışını durdurun gibi bir yazı da gelmedi" açıklamasını yaptı.


Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Olayla ilgili incelemeler sürerken ıspanağın satıldığı iddia edilen marketin işletme müdürü konuyla ilgili konuştu. İşletmeci İhsan Aydemir kendilerine ıspanak satışı sonrası herhangi bir şikayet ulaşmadığını kaydederek, "Ispanağı biz halden alıyoruz toptan. Ispanak ile ilgili herhangi bir şikayet ya da sorun gelmediği gibi il ya da ilçe tarımdan da ıspanak satışını durdurun gibi bir yazı da gelmedi. Şu anda ıspanak mı yoksa içinden çıkan ottan mı kaynaklı bunu da bilmiyoruz. Tarladan çıktığı zaman ıspanak çamurlu oluyor biz tezgaha koymuyoruz bunu. Ota denk gelirsek bizler ayırıyoruz ama müşterilerin de dikkat etmesi lazım" dedi.


"Biz bunu halden faturalı alıyoruz"


Aydemir, kendilerinin de en son 1 hafta önce ıspanak tükettiklerini ifade ederek, "Ispanak şu mevsimde tüketilmesi gereken bir sebze. Kimsenin zehirlenmesini istemeyiz. Halden alırken biz bunu faturalı alıyoruz. Prosedürlere uygun çalışıyoruz. Zehirlenme olursa her şeye rağmen bunu devletin çözmesi daha mantıklı olur. Biz bu işi resmi yapıyoruz elimizde faturası var. Elimizden geleni yaparız bize başvuru olursa. Bize şikayet olursa biz de ıspanak aldığımız yerin kapısını çalacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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