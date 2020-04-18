(Özel) Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı - Son Dakika

(Özel) Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı

6 saat önce

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı.

(Özel) Esenyurt'ta kısıtlamayı hiçe sayanlara ceza yağdı, System.String[]

İstanbul Esenyurt'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı. Kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.


Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalar ara vermeden devam ediyor. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı.


İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza yağarken, çalıştığını belgeleyemeyen vatandaşlara da Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:04 Kaynak: İHA

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