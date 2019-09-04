Son Dakika Haberleri: (Özel) Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı
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(Özel) Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı

1 saat önce

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada bir genç kız bıçaklandı.

(Özel) Esenyurt'ta komşular birbirine girdi, genç kız bıçakla yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan kavgada bir genç kız bıçaklandı. Genç kız hastanede tedavi altına alınırken yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin salladığı bıçak 16 yaşındaki genç kızın omuzuna geldi. Yaralanan kız olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye götürüldü. Kavganın olduğu yere gelen çok sayıda polis ekibi tarafları polis merkezine götürdü. Bu sırada bıçaklanan kızın bir yakını ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren kadına olay yerinde bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti.


Polis olayla ilgili incelemeye başladı. - İSTANBUL

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:34 Kaynak: İHA
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