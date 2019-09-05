(Özel) Esenyurt'ta otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki Necife Taşdemir, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



Olay, geçtiğimiz hafta Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana gelmiş, ters yönden gelen bir sürücüsü Necife Taşdemir'e çarparak yaşlı kadının ağır yaralanmasına neden olmuştu. Güvenlik kameralarına da yansıya olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki yaşlı kadın, yaşam mücadelesi veriyor. Taşdemir ailesi ise yaşlı kadına çarpan sürücünün emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepkili.



Babaannesi hastanede yoğun bakımda olduğu ve sürücünün hızla geldiği ters şeritte babaannesine çarptığını ileri süren Recep Taşdemir, "Kaza 30 Ağustos saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Çarpan sürücü bu caddede 30 kilometre hızla gitmesi gerekirken yukarıdan 68-70 kilometre hızla geliyor. Benim babaanneme çarptıktan sonra o kişi havada ve yerde sürükleniyor. Benim babaannem yoğun bakımdayken çarpan kişi savcılık tarafından karakolda serbest bırakılıyor. Olayı gören esnaf arkadaşlarımızda var. Bu kişi hakkında herhangi bir şartlı tahliye bile konulmadan serbest bırakılıyor. Ben bu kişiden şikayetçiyim, şikayetçi olmaya da devam edeceğim. Babaannem yoğun bakımda, durumu ne iyi ne kötü doktorların demesi bu. Benim babaannemin hiçbir suçlu tarafı yok" dedi.



"Bu şahıs telefon ile oynarken çarpıyor"



Aracın sağ şeritten gitmesi gerekirken karşı şeritten seyrettiğini söyleyen Taşdemir, sürücünün direksiyon başında elinde telefonla oynadığını görenlerin olduğunu iddia ederek, "Sağdan gitmesi gerekirken araç babaannem yolu bitirdiği esnada sol taraftan çarpıyor. Bu yolda benim öğrendiğim kadarıyla 30 kilometre gitmesi gerekirken 68 ile geliyor. Bu şahıs telefon ile oynarken çarpıyor. Bu tüm hatalara rağmen savcılık serbest bırakıyor ben bu adalete adalet demem. Benim babaannem yoğun bakımdayken bu kişi niye serbest bırakılıyor" diye konuştu.



"Serbest bırakılmış, tutuklanmasını istiyoruz"



Kazayı sesleri duyarak geldiğini ifade eden Şeref Taşdemir ise, "Adam çok hızlı geliyordu. Adam 60-70 ile geliyor telefon ile oynuyormuş. Yanındaki 2 kişi vardı sürücünün. Kaçıyordu esnaflar bırakmadı. Polis olay yerine gelmedi olay, yeri inceleme falan da gelmedi. Durumu ağırdı şu anda yoğun bakımda zaten kendisinden şikayetçiyiz. Kendisi serbest bırakılmış. Tutuklanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Kaza anı güvenlik kamerasında



Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti. Görüntülerde, Taşdemir'in karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen aracın kadına çarpıp savurması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor. - İSTANBUL