Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) - ESENYURT'TA PAZARDA MİNİBÜS ARBEDESİ: POLİS BİBER GAZI KULLANDI

(ÖZEL) - ESENYURT'TA PAZARDA MİNİBÜS ARBEDESİ: POLİS BİBER GAZI KULLANDI

4 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta minibüsü pazar alanında kalan kişi, aracını çıkarmak için pazarcılarla anlaşamayınca polise haber verdi.

(ÖZEL) - ESENYURT'TA PAZARDA MİNİBÜS ARBEDESİ: POLİS BİBER GAZI KULLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta minibüsü pazar alanında kalan kişi, aracını çıkarmak için pazarcılarla anlaşamayınca polise haber verdi. Polis, çıkan arbedede pazarcılara biber gazı sıkarak müdahale etti.
Minibüsü İnönü Mahallesi, Metin sokağa sabah aracını parkeden bir kişi bir süre sonra geldiğinde aracının kurulan pazar ortasında kaldığını gördü. Tezgahlarını kaldırmalarını isteyen kişiyle pazarcılar arasında tartışma çıktı. Minibüs sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pazarın olduğu sokağa gelen polis de pazarcıları ikna edemedi. Bu sırada çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Polis, pazarcılara biber gazı sıkarak müdahale etti. 2 kişi yaka paça gözaltına aldı. Bu sırada pazarda olanlar zor anlar yaşadı. Gazdan etkilenenler sokaktan kaçarken,  bazı pazarcılara fenalaştı. Öte yandan araç sahibinin yaşanan arbededen sonra aracını pazar alanında bıraktığı ve gözaltına alınan pazarcılardan şikayetçi olmadığı öğrenildi.  

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan pazarcıya kelepçe takılması
-Pazarcıların polis aracına bindirilmesi
-Pazar alanından görüntü
-Gazdan etkilenen pazarcılar
-Bir pazarcının yüzüne limon sıkılması
-Pazarcıyla röportaj
-Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:25 Kaynak: DHA
Polis, Yerel
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