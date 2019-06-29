Son Dakika Haberleri: (Özel) Esenyurt'ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

(Özel) Esenyurt'ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi

1 saat önce

Esenyurt'ta plastik ham madde taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi.

(Özel) Esenyurt'ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi, System.String[]
Esenyurt'ta plastik ham madde taşıyan bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Olayda sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Örnek Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan kamyonet sürücüsü 34 ZP 1358 plakalı kamyon sürücüsü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kasasında plastik ham madde yüklü olan kamyon sürücüsü önce etrafa savruldu ardından da devrildi. Kaza sonrası sürücü kendi imkanı ile aracın içinden çıkarak iş arkadaşlarını aradı. Olay yerine gelen kamyon sürücüsünün arkadaşları kendi imkanları ile hafif yaralı sürücüyü hastaneye götürdü.

Kamyondan dökülen ham madde ise, diğer işçilerce olay yerine gelen başka bir araca yüklendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
Esenyurt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi İnternette kabusu yaşayan çocuklar anlattı: Hap içirdi, o fotoğrafları gösterip tecavüz etti Kazadaki korkunç karışıklık 18 gün sonra ortaya çıktı! "Ben nasıl 'seni gömdük' diyeceğim?" İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 12:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Esenyurt'ta plastik ham madde yüklü kamyon devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]