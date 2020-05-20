(Özel) Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler, 'cenazemiz vardı'
Esenyurt'ta polise uygulama noktasında 'neden dışarıdasınız' sorusuna 'cenazemiz var' diyerek araçla kaçan biri kadın 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Esenyurt'ta polise uygulama noktasında 'neden dışarıdasınız' sorusuna 'cenazemiz var' diyerek araçla kaçan biri kadın 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kaçarken yola attıkları ruhsatsız silahı da bulan polis gözaltına aldıkları şahsıları polis merkezine götürürken sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası da yazdı.
Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı. Korona Virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bir aracı durduran polis ekipleri araç içindekilere sorduğu 'neden dışarıdasınız' sorusuna karşılık, 'cenazemiz vardı' cevabını aldı. Polisin uygulama noktasından kaçan şüpheliler birkaç sokak ötede yine ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçarken yola bir şey attıklarını gören polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede yerde içi mermi dolu bir silah buldu. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında 2 kişinin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150'şer lira para cezası da kesildi. Şüphelilerin polis merkezindeki incelemeleri devam ederken araç ise otoparka çekildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:10 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › (Özel) Esenyurt'ta polisten kaçan şüpheliler, 'cenazemiz vardı' - Son Dakika
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