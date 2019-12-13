(Özel) Esenyurt'ta vatandaşların kovaladığı hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Esenyurt'ta vatandaşların kovaladığı hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı - Son Dakika

(Özel) Esenyurt'ta vatandaşların kovaladığı hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı

6 saat önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişinin yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli, adamın kulağındaki telefonu ve elindeki 500 lirayı kapıp kaçtı.

(Özel) Esenyurt'ta vatandaşların kovaladığı hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı, System.String[]

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kişinin yanına yaklaşan motosikletli 2 şüpheli, adamın kulağındaki telefonu ve elindeki 500 lirayı kapıp kaçtı. Vatandaşların kovaladığı motosikletliler, motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Şüphelilerin adamı takip etme anı kameraya yansıdı.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bağlar Çeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi bir süre ara sokaklarda dolaştı. Şüpheliler gözlerine kestirdikleri Suriye uyruklu adamı bir süre takip etti. Sokak başında adamın telefon ile görüştüğünü fark eden şüpheliler adamın kulağındaki telefonu ve elindeki 500 lirayı alıp kaçtı. Yaşanan olay sonrası çevredeki vatandaşlar motosikletli 2 kişiyi kovaladı. Şüpheliler bir süre sonra motosikleti atıp yaya olarak kaçtı. Motosikletin sorgulamasında ise ilk etapta çalıntı kaydı çıkmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili konuşan Suriye uyruklu mağdur, "Telefonla konuşurken telefonumu alıp kaçtılar. Çalanları kovaladım ama motosikleti bırakıp kaçtılar" dedi.


Polis, motosikleti bırakıp kaçan 2 hırsızlık şüphelisini arıyor. - İSTANBUL

Esenyurt, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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