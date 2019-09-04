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(Özel) Esenyurt TEM bağlantı yolunu kilitleyen kaza kamerada

1 saat önce

Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda trafiği 1 saat kilitleyen ve 1 tır ile, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(Özel) Esenyurt TEM bağlantı yolunu kilitleyen kaza kamerada, System.String[]

Esenyurt- Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda trafiği 1 saat kilitleyen ve 1 tır ile, 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Esenyurt-Bahçeşehir TEM bağlantı yolunda sabah saatlerinde 1 tır ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada yaralan 1'i ağır 5 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken, TEM bağlantı yolunda trafik durma noktasına gelmişti.


Trafiğin 1 saat durmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir aracın seyir halindeyken aniden durakladığı ve arkadan gelen araçların yolun da kaygan olmasından dolayı duramayıp birbirine çarptığı görülüyor. Kazadan sonra olay yerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin çalışmaları da görüntülerde yer alıyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:03 Kaynak: İHA
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