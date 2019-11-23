Son Dakika Haberleri: (Özel) Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü - Son Dakika

(Özel) Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü

6 saat önce

Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in hayatını kaybetmeden önce Büyükada'daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel) Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü, System.String[]

Beyoğlu'nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in hayatını kaybetmeden önce Büyükada'daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada'da alış verişe giden Le Mesurier'in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.


İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'ndaki evinin olduğu sokakta 11 Kasım tarihinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı zamanda Beyaz Baretliler'in de kurucusu olan Le Mesurier, ölümüyle beraber birçok soru işaretini de ardından bırakmıştı. Ölümüne dair araştırmalar sürerken, İngiliz ajanın Büyükada'da ailesiyle gezerken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.


Ölmeden yaklaşık iki hafta önce kameralara yansıyan ve İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı görüntülerde James Gustaf Edward Le Mesurier eşi ve iki çocuğuyla alış verişe gidiyor. Çocuklarına resim yapmak için tuval almaya gittiği öğrenilen eski ajan eşiyle de bir şeyler konuşuyor.


Öte yandan, Le Mesurier'in şapka taktığı da görülüyor. Ayrıca eski İngiliz Ajanın köpeğini de beraberinde götürdüğü görülüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 15:42:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Eski İngiliz ajanı Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]