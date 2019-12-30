(Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı - Son Dakika

(Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı

6 saat önce

Beylikdüzü'nde hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren eski süper lig kalecisi, hastane çalışanları ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada deliye döndü.

(Özel) Eski Süper Lig kalecisi hastanede dehşet saçtı, System.String[]

Beylikdüzü'nde hastalanan oğlunu özel hastaneye getiren eski süper lig kalecisi, hastane çalışanları ücret bilgilendirmesi yaptığı sırada deliye döndü. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, 'Bana paradan bahsetme oğlumu iyileştir' diyerek önce hastane çalışanlarına saldırdı, ardından müdahale etmek isteyen doktoru darp etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, geçtiğimiz cuma günü saat 16.30 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Süper Lig'de bazı takımlarda kalecilik de yaptığı öğrenilen İbrahim Hasançebi, yolda fenalaşan oğlunun özel bir hastaneye götürüldüğü bilgisini aldı. Panik halinde hastaneye gelen baba Hasançebi, oğlunun ciddi bir durumunun olmadığını öğrendi.


"Bana paradan bahsetme oğlumu iyileştir" diyerek hastane çalışanlarına saldırdı


Hasta kayıt işleri için vezneye yöneldiği esnada hastane veznesinde görevli kadın çalışanlar, Hasançebi'ye tedaviye devam edilebilmesi için hastanede yapılan işlemlerin ücretli olduğunu ve bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Bu bilgilendirmeye sinirlenen eski kaleci Hasançebi, danışmadaki çalışanlara tartışarak "Bana paradan bahsetme, evladımı iyileştir" diyerek tepki gösterdi. Bu sırada vezne önünde bulunan butonu kaldırıp kadın çalışanlara vurmaya çalışan öfkeli baba ortalığı birbirine kattı.


Müdahale etmek isteyen doktoru darp etti


Bu yaşananları gören nöbetçi acil servis doktoru Kemal T. babayı sakinleştirmek için yanına geldiği esnada yumrukların hedefi oldu. Sinirden gözü dönen Hasançebi, acil servis doktoruna saldırarak darp etti. Hastane çalışanları araya girerek doktoru Hasançebi'nin elinden kurtarmaya çalıştı. Hasançebi bu sırada hakaret ve tehditlerine devam etti. Hastane çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek saldırganı sakinleştirdi. Doktor ve hastane çalışanları Hasançebi'den şikayetçi olmadı.


İbrahim Hasançebi'nin uzun süre Süper Lig takımları Kayserispor, Karabükspor ve Eskişehirspor gibi takımların formalarını giydiği öğrenildi.


Eski kalecinin ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar kamerada


Yolda fenalaşan oğlunun getirildiği hastanede deliye dönerek ortalığı savaş alanına çevirdiği o anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın hastane çalışanlarıyla tartışarak, bankoda bulunan cihazı atma girişiminde olduğu ve çalışanın elindeki kağıtlara vurduğu, sonrasında ise müdahale eden doktora saldırarak tehditler savurduğu görülüyor. - İSTANBUL

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:12 Kaynak: İHA
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