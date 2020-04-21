(Özel) Eve gidemeyen hemşirenin çocuğunun istediği balıkları Vefa Sosyal Destek Grubu götürdü - Son Dakika

Pendik'te bir hastanede görevli olan ve 1 aydır evine gitmediği için oğlunu göremeyen hemşire Kübra Barutçu, oğlunun akvaryum balığı isteğini Vefa Sosyal Destek Grubuna iletti. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi, küçük çocuğun isteği üzerine akvaryum balıkları alarak küçük çocuğun evine götürdü. Balıklarına kavuşan küçük çocuk annesi ile görüntülü konuşarak özlem giderdi.



Korona virüse karşı amansızca mücadele eden sağlık çalışanlarından biri olan hemşire Kübra Barutçu, yaklaşık bir aydır göremediği oğlu Ahmet Barutçu ile görüntülü olarak konuşarak özlem gideriyor. Kübra Barutçu, çocuğunun kendisi ve annesi için iki akvaryum balığı istemesi üzerine Pendik'teki Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişime geçti. Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de çocuğun istediği balıklara kavuşması için kolları sıvadı. Görevli, satın aldığı akvaryum balıklarını, akvaryumu ve gerekli malzemeleri çocuğun yaşadığı eve giderek teslim etti. İstediği balıklara kavuşan küçük çocuk, annesi ile görüntülü konuşarak özlem giderdi. Annesine onu çok özlediğini belirten küçük Ahmet "Bir an önce gelmeni bekliyorum" dedi.



Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde balıklarına kavuşan küçük çocuk, "Annem bana sürpriz yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Annemi çok özledim. Balıklara güzel bakacağım" dedi. Küçük çocuğun annesiyle konuşurken gözlerinin dolduğu görüldü.



Küçük Ahmet'e istediği balıkları götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlisi Ahmet Demir, küçük Ahmet ile konuşurken, "İsteğin üzerine sana iki güzel balık getirdik. İnşallah bu kötü günler geçecek sen de annene kavuşacaksın. Bu temenniyle balıklara güzelce bakmanı istiyorum" dedi. - İSTANBUL