(ÖZEL) Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ÖZEL) Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar - Son Dakika

(ÖZEL) Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalması ile birlikte Düzce 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından örnek bir proje başlatıldı.

(ÖZEL) Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı çocukların evde kalması ile birlikte Düzce 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencileri tarafından örnek bir proje başlatıldı. Evde kitap okuyan minikler, her bir kitap için oluşturulan kumbaralarda para biriktiriyor. Çocuklar biriktirdikleri paraları AFAD'a bağışlayacak.


Düzce 23 Nisan İlkokulu, evde kalan çocukların canlarının sıkılmaması için bir proje başlattı. "Kitap okuyorum, AFAD'a destek oluyorum" projesi kapsamında evlerinde oturan çocuklar kitap okuyor. Her bir kitap için oluşturdukları kumbaralara da para atarak Afet ve Acil Durum Başkanlığı'na bağışlayacak. Evde oturup farklı aktiviteler yaptıklarını belirten birinci sınıf öğrencisi Ahmet Fatih Muslu, "Eğlenceli vakitler geçirdikten sonra kitap okuyorum. Çünkü ben kitap okumayı çok seviyorum. Kitap okumam bittikten sonra AFAD için kumbarama 1 lira para atıyorum. Hem kitap okuyup, hemde yardım ettiğim için çok hoşuma gidiyor" dedi.


Kardeşi Berra'ya da kitap okuma alışkanlığı kazandıran Ahmet, kumbarasını kardeşi ile de paylaşıyor. Ahmet Fatih ve Berra Muslu'nun annesi Öznur Muslu ise süreci verimli bir şekilde atlamaya çalıştıklarını dile getirerek "Süreci verimli geçirmeye çalışıyoruz. Bol bol kitap okuyoruz. Bu etkinliğimizi ailecek yapmaya çalışıyoruz. Hem kitabımızı okuyoruz, hemde AFAD'a destek oluyoruz. Sınıf öğretmenimiz Ela Cambaz tarafından bizim bu projeden haberimiz oldu. Onun yönlendirmesi ile birlikte her akşam ailecek okuma saatleri yapıyoruz. Hem ailece vakit geçirmiş oluyoruz hem de çocuklarımıza paylaşmanın güzelliğini aşılıyoruz. Her okuduğumuz kitap için ailemizin fertleri kumbaraya para atıyoruz" diye konuştu.


"Kendisi biriktirmek istiyor"


Bir başka öğrenci Eray Gebeş ise sabah EBA TV'den derslerini yapıyor sonrasında kitap okuyarak AFAD'a destek oluyor. Kitap okuduğu için mutlu olduğunu belirten Eray Gebeş, "Önce kitabı okuyorum. Sonra bitiriyorum. Kendi paramı alıyorum. Sonra kumbarama gidip atıyorum. Biriktirdiğim paraları öğretmenime vereceğim, öğretmenim yarısına bana verecek yarısını da AFAD'a bağışlayacak" dedi. Annesi Yasemin Gebeş, çocuğunun kitapları kendisi okuyarak kumbarasına para attığını kendilerinin fazladan para atmasını istemediğini belirtti. Yasemin Gebeş, "Eray sabah ilk katlığında EBA TV'den derslerini izliyor. Dersini izledikten sonra ödevlerini bitiriyor. Öğle molasından sonra kitap okuma sürecine başlıyoruz. Beraber kitap okuyoruz. Oyunlar oynuyor, müzik dinliyoruz. Ağabeyi ile vakit geçiriyor. Öğretmenimizin verdiği bir kumbaramız var. Kitap okuyarak kumbaraya para atıyor. Toplanan paraları AFAD'a yardım amacı ile atıyoruz. Şimdiye kadar 51 kitap okudu. Eray kendi görevi, kendisi yapmak istiyor. O yüzden bizi karıştırmak istemiyor. Tamamen bağış Eray'ın kendi kaynakları ile oluyor" ifadelerinde bulundu.


"Depremzedelere yardım amaçlı bağış yapıyoruz"


Korona virüs nedeni ile okula gidemediğini ve evde kaldığını belirten 23 Nisan İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Aysu Merve Safa, kitaplarını okuduğunu ve daha uzun kitaplar okuyarak AFAD'a destek vermek istediğini belirtti. Minik Safa, "Kitaplarımı okuyorum. Arada uzun kitaplardan birkaç sayfa okuyorum. Sonra başka bir zaman devam ediyorum kitaba. Arada ailem ile oyun oynuyorum. Dışarıda kalanlara yardım etmek, doğal afetlerde yardım amacı ile depremzedelere gitmesi için AFAD'a bağış yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Aysu Merve Safa'nın babası Alp Safa'da kızları ile birlikte kitap okuma alışkanlığı edindiklerini bir yandan da AFAD'a bağış yaptıklarını belirterek "Doğal afetlerde evsiz kalan, sıkıntıya düşen halkımıza yardımda bulunan AFAD kurumuna bizde kitap okuyarak hem bilgilenerek hem de kitap projesi ile destekte bulunuyoruz. Çoğu zaman ailecek beraber kitap okumaya başladık. Bizlerde kitap okuyarak Aysu Merve'ye destek oluyoruz. Onunla beraber vakit geçiriyoruz" diye konuştu.


Kumbaralarda biriken paralar, okulların açıldığı ilk gün AFAD il müdürlüğü'ne öğrenciler ile birlikte okul yönetimi ile gidilerek teslim edilecek. - DÜZCE

23 Nisan, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:07 Kaynak: İHA


Son Dakika

45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi         
14:50
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı         
14:32
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var         
14:23
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum         
14:08
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:59
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü         
13:55
Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani         
13:55
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı         
13:38
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek         
13:18
Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor         
13:15
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı         
13:11
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi         
13:11
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu         
13:05
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı         
13:04
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı         
12:58
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor         
12:58
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor         
12:51
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi         
12:48
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var         
12:46
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi         
12:39
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü         
12:32
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim         
12:21
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp         
12:14
Bakan Soylu Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi         
12:14
33 yaşındaki playboy yıldızı Ashley Mattingly, not bıraktıktan sonra intihar etti 33 yaşındaki playboy yıldızı Ashley Mattingly, not bıraktıktan sonra intihar etti         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 16:20:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL) Evlerinde okudukları her bir kitap için AFAD'a para bağışlıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]