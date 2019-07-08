(Özel) Eylül ayından beri Boğazda 7 yalı satıldı

İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından Beylerbeyi'nde bulunan ve 59 yıllık tarihi olan yalı, sahiplerinin kalabalıklaşması ve yalıya sığmaması nedeniyle satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'nın en güzel noktalarından Beylerbeyi'nde bulunan ve 59 yıllık tarihi olan yalı, sahiplerinin kalabalıklaşması ve yalıya sığmaması nedeniyle satışa çıkarıldı. Boğaz'ın incisi konumundaki 1150 metrekare arsa içerisinde bulunan ve içerisinde 4 daire bulunan yalı için istenen miktar ise 140 milyon lira. Gayrimenkul danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, Eylül ayından beri İstanbul Boğazı'nda 7 yalı satıldığını söyleyerek, "Aile büyüdükçe, çocuklar olmaya başladıkça artık eve sığamama probleminden ötürü ve bir kısmının artık burada yaşamamasından dolayı yalıyı satışa çıkardılar" dedi.



İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının karşısında, Avrupa ve Anadolu Yakasında 600 adet yalı yer alıyor. İstanbul Boğazı'nın incisi olarak adlandırılan yalılardan yaklaşık 60 tanesi de şu an satılık durumda yeni sahiplerini arıyor. O yalılardan birisi de Üsküdar Beylerbeyi'nde Yalıboyu Caddesinde bulunuyor. Yaklaşık 59 yıllık tarihe sahip olan yalı 1150 metrekare arsa içerisinde bulunuyor. 2 kat halinde inşa edilen yalının içerisinde 4 daire bulunmakta. Yalıda yaşayan ailede çocukların doğmasıyla ailenin kalabalıklaşması, evin içerisine artık sığamamaları ve bazı aile fertlerinin artık yalıda yaşamıyor oluşu nedeniyle aile yalıyı satışa çıkardı. Satışa sunulan yalı için biçilen değer ise 140 milyon lira civarında.



Yalının satışı ile ilgilenen Yılmaz, "Şu anda Beylerbeyi Yalıboyu Caddesinde 1150 metrekare arsa içerisinde 650 metrekare kullanım alanlı, konum olarak çok güzel bir yalının bahçesindeyiz. 34 metre denize cephemiz var. Birinci köprü ve ikinci köprü geniş açılı manzaramız var. Bu yalı 1950 yılında satın alınmış fakat alındığı zaman burası bir kayık çekik yeri yani eski kayıkhane olarak adlandırdığımız yer. Ana bina geride kalıyor. Daha sonra 1960 yılında ailenin burayı artık yazlık değil de yaz kış yaşayacağımız bir yer olarak inşa edelim diye düşünmesinden ötürü şu anda arkamızda gördüğünüz binayı yapıyorlar. İki katlı halinde 4 daire şeklinde yapılıyor ve aile buraya taşınıyor. Bu konumda bu metrekarede bir yalının satış fiyatı 120 milyon lira ile 140 milyon lira arasında değişmektedir. Bizim yalımıza biçtiğimiz değer bu aralıktadır" dedi.



Yılmaz, yalının satışa sunulma sebebi hakkında, "Bu yalıda aynı aileye mensup 5 farklı kişi yaşamakta. Aile büyüdükçe, çocuklar olmaya başladıkça artık eve sığamama probleminden ötürü ve bir kısmının artık burada yaşamamasından dolayı yalıyı satışa çıkardılar" diye konuştu.



"Boğaz hattında yabancılara ait yalıları toplasanız 15'i geçmez"



Boğaz'daki yalılardan 100 tanesinin Araplara satıldığı iddiaları ile ilgili konuşan Yılmaz, "Boğaz hattına özellikle Körfez ülkelerinin çok ciddi anlamda talebi var. Rusya'dan bu aralar ciddi talep var. Gelip bakıp geziyorlar. Bazen pazarlık aşamasına gelip kıran kırana mücadele ettiğimiz zamanlar da oluyor. 600 tane boğaz hattı yalı var. Bunların 60 tanesi satılık, satılanlar ve yeni çıkanlar oldu şu anda aşağı yukarı 62 tane oldu sayı. Son zamanlarda çıkan 100 tane yalı Araplara satıldı gibi bir haber var. Bunu TÜİK aracılığıyla onaylandığı söylendi. Biz kendileriyle görüştük, böyle bir haber doğru değil. Boğaz hattında yabancılara ait yalıları toplasanız her iki yakada da 15'i geçmez" diye konuştu.



Ayrıca Yılmaz, "Eylül ayından bu zamana kadar hem Anadolu hem de Avrupa yakasında toplam 7 tane yalı satıldı. Buna istinaden 9 - 10 tane yalı piyasaya çıktı. Dolayısıyla artık 60 değil 62 hatta 63 tane satılık yalımız var. Bunlar Avrupa Yakasında Sarıyer'den Ortaköy Beşiktaş'a kadar, Anadolu Yakasında da Üsküdar'dan Beykoz'a kadar değişiyor" şeklinde konuştu.



"Yalılar yüzde 99 yerlilere satılıyor"



Yalıların neredeyse hepsinin Türklere satıldığını belirten Yılmaz, "Yalılar yüzde 99 yerlilere satılıyor. Evet yabancıların çok ilgisi var fakat satış aşamasında Boğaz hattındaki biliyorsunuz Boğaziçi imar yasası var, anıtlar kurulu var, bunların hepsinin kendine ait kuralları ölçüleri var. Dolayısıyla yerli yatırımcıların talepleri ve tapu aşamasındaki işlemleri yüzde 99 oranında daha fazla" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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