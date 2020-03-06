(Özel) Eyüpsultan'da gecekondu yangını - Son Dakika
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(Özel) Eyüpsultan'da gecekondu yangını

7 saat önce

Eyüpsultan'da 2 katlı bir gecekonduda meydana gelen yangın esnasında evde uyuyan genç, babasının son anda uyandırmasıyla kurtuldu.

(Özel) Eyüpsultan'da gecekondu yangını, System.String[]

Eyüpsultan'da 2 katlı bir gecekonduda meydana gelen yangın esnasında evde uyuyan genç, babasının son anda uyandırmasıyla kurtuldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken 50 yıllık olduğu öğrenilen gecekondu kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi 1. Nur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın esnasında evde uyuyan genci ise babası uyandırarak kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.


"Yangın esnasında uyuyordum"


Yangın esnasında evde uyuduğunu belirten Aykan Önder, "Ben o esnada yukarıda uyuyordum. 24 saat çalışıyorum. Nöbetten geldim. Uykusuzdum, o esnada uyuyordum. Babam da cumadaydı. Kendisi koşarak geldi ben uyandırdı. Alt katta yangın var dedi. Ben de o esnada kendimi dışarı attım. Zaten o esnada dumanlar üst katı sarmış durumdaydı. Zor attık kendimizi dışarı. Neden oldu bilmiyorum. Elektrik yangını olamaz. Alt katın elektrik ve doğal gaz tesisatı bağlı değil. Cam açıktı. Büyük ihtimal birisi içeriye bir şey attı. Aklıma başka bir şey gelmiyor" dedi.


Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:14 Kaynak: İHA
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