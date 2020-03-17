(Özel) Eyüpsultan'da korona virüsüne sabunlu köpüklü önlem - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi korona virüsüne karşı çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri her gün yerli ve yabancı binlerce vatandaş tarafından ziyaret edilen Eyüpsultan Camii önünde bulunan tarihi meydanı sabun ve köpükle 30 dakika boyunca yıkadı. Ekiplerin hummalı çalışması drone ile görüntülendi.



Eyüpsultan Belediyesi, dünyada hızla yayılan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından temizlik çalışmalarını artırdı. Çalışmalar kapsamında, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası tarihi Eyüpsultan Meydanı boydan boya sabun ve köpükle yıkandı. Eyüpsultan Belediyesi temizlik personellerin hummalı temizlik çalışmaları ise havadan görüntülendi. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmada ekipler, köpüklü su ile meydanı iyice yıkadı.



"Biz hazır kitap okuma yarışması düzenlemiştik bol bol kitap okusunlar"



Korona virüsü nedeni ile ilçede temizlik çalışmalarının arttığına dikkat çeken Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu işin başı zaten temiz olmaktır. Hijyenle birlikte önlem almak gerekir. Herkesin dikkatli olması lazım. Hükumetimiz elinden geleni yapıyor. Okullar tatil edildi diye insanların kafelere, alışveriş merkezlerine koşmasına gerek yok. Biz hazır kitap okuma yarışması düzenlemiştik; bol bol kitap okusunlar. 28 Mayıs'a kadar süreleri var. Aileleri ile vakit geçirip dinlensinler. Ne kadar az yayılırsa o kadar kolay şekilde atlatırız. Şu ana kadar hamd olsun ölüm vak'ası olmadı. Olmadan da bu şekilde bitiririz diye umut ediyoruz. Biz de 2 haftadır okul, cami, muhtarlık, kamu binalarını temizletip hijyenik hale getirdik. Toplu iş yerlerine özel sektörden destek almaları konusunda tavsiyede bulunuyoruz. Biz de onlara yardımcı oluyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek bu virüsü atlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan bize bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL