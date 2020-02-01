(Özel) Eyüpsultan'da sokak ortasındaki kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Eyüpsultan'da sokak ortasındaki kavga kamerada - Son Dakika

(Özel) Eyüpsultan'da sokak ortasındaki kavga kamerada

6 saat önce

Eyüpsultan'da iki grup bilinmeyen bir nedenden sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti.

(Özel) Eyüpsultan'da sokak ortasındaki kavga kamerada, System.String[]

Eyüpsultan'da iki grup bilinmeyen bir nedenden sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.


Olay, Çarşamba günü akşam saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Eyüpyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. İki grup sokak ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti.


O anlar kamerada


Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga anları ise o esnada oradan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden vatandaşların araya girerek grubu sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor. Motosiklet kullanıcısı daha sonra motosikletine binerek oradan uzaklaşıyor. - İSTANBUL

Motosiklet, Çarşamba, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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