(Özel) Fabrikada işçi, yollarda şampiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Özel) Fabrikada işçi, yollarda şampiyon - Son Dakika

(Özel) Fabrikada işçi, yollarda şampiyon

6 saat önce

Bursa'da bir fabrika işçisi, işten arta kalan zamanlarında bisikletiyle katıldığı yarışmalarda onlarca şampiyonluk kazandı.

(Özel) Fabrikada işçi, yollarda şampiyon, System.String[]

Bursa'da bir fabrika işçisi, işten arta kalan zamanlarında bisikletiyle katıldığı yarışmalarda onlarca şampiyonluk kazandı.


Bisiklet tutkusu 20 yıl önce başlayan Gökhan Uzuntaş (36), 13 yıl önce fabrikaya çalışmak için girmesine rağmen bu tutkusundan vazgeçemedi. Günde 10 saat çalışan Uzuntaş, fabrikadan çıktıktan sonra da 2 saat bisikletiyle antrenmana vakit ayırıyor. Hafta içi çalışmasına rağmen 40 kilometre yol kat ederken, izinli olduğu hafta sonları ise 200 kilometre yolu idman için kat ediyor. Fabrikada ağır işte çalışmasına rağmen bu tutkusundan kopmayan Uzuntaş, Türkiye'nin farklı vilayetlerinde katıldığı yüzlerce uluslararası bisiklet şampiyonalarında onlarca birincilik elde etti. Bisiklet milli takımına seçilmeyi de başardı.


Tanıyan ve tanımayan herkes elde ettiği bu başarılardan dolayı Uzuntaş'ı tebrik ediyor. İzinli günlerinde idman için Bursa'dan İzmir'e bisikletiyle giden başarılı bisikletçi azmiyle takdir topluyor. Bisiklet tutkusunun 20 yıl önce başladığını ifade eden Gökhan Uzuntaş, "Bir fabrikada 13 yıldır çalışıyorum. Profesyonel yarışlara 2000 yılında başladım. 20 yıldır ulusal ve uluslararası yarışlara katılıyorum. Bu zamana kadar o kadar birincilik ve derece elde ettim ki sayısını hatırlamıyorum. Fabrikada hafta içi 10 saat çalışıyorum. İşten çıktıktan sonra bisikletimi alıp 2 saat antrenman yapıyorum. Hafta içi zorlu bir süreç geçiyorum. Hafta içi 50 kilometre, izinli oluğum hafta sonu ise 200 kilometre pedal çeviriyorum. Çevremden ve fabrikadan çok fazla destek alıyorum. Çevremden ve etraftan güzel yorumlar alıyorum. Beni örnek alan kişiler var, Hem işte çalışıp hem de spor yapılabiliyormuş diyorlar. Antrenörlüğe başladım, yeni sporcular yetiştirip onları şampiyonalara hazırlayacağım. O kadar çok derece kazandım ki sayısını hatırlamıyorum. Antrenman için Bursa'dan İzmir'e 330 kilometre pedal çevirdim, bu da 7 saat 40 dakika sürdü. Bu işi aşkla yapıyorum" dedi. - BURSA

Bursa, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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