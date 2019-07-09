Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) FATİH'TE ÇİNLİ KADININ BOĞAZINI KESİP EVİNİ ATEŞE VERDİLER
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(ÖZEL) FATİH'TE ÇİNLİ KADININ BOĞAZINI KESİP EVİNİ ATEŞE VERDİLER

12 dakika önce

Fatih'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

(ÖZEL) FATİH'TE ÇİNLİ KADININ BOĞAZINI KESİP EVİNİ ATEŞE VERDİLER, System.String[]

Fatih'te Çin'li iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan 42 yaşındaki Chen Haiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe vererek kaçtılar.

Olay, Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çin Hak Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki Chen Haiyun ambulansa alındı. Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis cinayeti işleyen kişi yada kişilerin yakalanması soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin çalışması

-Hayatını kaybeden kadının bulunduğu ambulans

-Mahalle sakinleri

-Öldürülen kadının cenazesinin ambulansla olay yerinden götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların çalışmaları takip etmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:36 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Fatih, Güncel
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