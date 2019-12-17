(Özel) Fatih Terim'e hakaret etti, bin 740 TL para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Fatih Terim'e hakaret etti, bin 740 TL para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

(Özel) Fatih Terim'e hakaret etti, bin 740 TL para cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkeme ilk celsede kararını açıkladı.

(Özel) Fatih Terim'e hakaret etti, bin 740 TL para cezasına çarptırıldı, System.String[]

Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkeme ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın bin 740 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Twitter'dan teknik direktör Fatih Terim'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sosyal medya kullanıcısı Ünal Y. (23) hakkında mahkeme ilk duruşmada kararını açıkladı.


İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada beyanda bulunan Fatih Terim'in avukatı katılma taleplerinin olduğunu söyleyerek, "Sanığın savunmalarını kabul etmiyoruz. İddianamede adı geçen Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve şifresini kendisinden başka bilen olmadığını açıkça belirtmiştir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz. Toplanan delillere göre sanığın suçu sabittir" dedi.


Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' suçundan önce 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Hakim daha sonra 'hakaret' suçunun alenen işlendiğini belirtti, cezayı arttırarak sanığın 105 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezanın fail üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme sonuç olarak sanığın 87 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar vererek bin 740 TL adli para cezasına hükmetti. Sanığa verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.


İddianameden


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 1 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Ünal Y.'nin sosyal medya platformu Twitter'dan müşteki Fatih Terim'e yönelik 'çok g.. veren adamsın vesselam' şeklinde paylaşım yaptığı açıklanmıştı. Paylaşımın ardından Fatih Terim'in avukatı aracılığıyla sanıktan şikayetçi olduğu da iddianamede belirtilmişti. İddianamede savunmasına yer verilen Ünal Y., paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu şifresini başka kimsenin bilmediğini, ancak paylaşımı yazıp yazmadığını hatırlamadığını beyan etmişti. Sanık Ünal Y.'nin 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Fatih Terim, Twitter, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:51 Kaynak: İHA
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