Son Dakika Haberleri: (Özel) Filipinler den, Buldan'a uzanan evlilik öyküsü 7. yılına girdi
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(Özel) Filipinler den, Buldan'a uzanan evlilik öyküsü 7. yılına girdi

2 gün önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde Mehmet Öz ile evlenerek Ayşe Öz ismini alan Filipinli Junalie Carambas Orqueza, mutlu giden evliliğinde 6 yılı geride bırakırken, çift 7. evlilik yıl dönümlerini ise 5 yaşındaki kızları Melisa ile pasta keserek kutladı.

(Özel) Filipinler den, Buldan'a uzanan evlilik öyküsü 7. yılına girdi, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde Mehmet Öz ile evlenerek Ayşe Öz ismini alan Filipinli Junalie Carambas Orqueza, mutlu giden evliliğinde 6 yılı geride bırakırken, çift 7. evlilik yıl dönümlerini ise 5 yaşındaki kızları Melisa ile pasta keserek kutladı.


Gerçek ismi Junalie Carambas Orqueza olan ve evlilikten sonra Ayşe Öz ad ve soyadını alan 32 yaşındaki kadın 6 yıl önce Dubai'de tanıştığı Mehmet Öz ile evlenerek Buldan ilçesine gelin geldi. Öz çifti mutlu evliliklerinde 6 yılı geride bırakırken, 7 yıla da aynı sevgi ve aşkla girdiler. 7. evlilik yıl dönümlerini 5 yaşındaki kızları Melisa Öz ile birlikte pasta keserek kutlayan Öz çifti tıpkı düğünlerinden olduğu gibi kestikleri pastayı da birbirlerine ikram etmeyi unutmadılar.


Türk vatandaşı olan Ayşe Öz, Buldan'a gelin geldikten sonra bir çok ilki de burada görüp yaşadığını kaydederek, kar yağışını ilk defa Buldan'da gördüğünü ve soba ile de yine burada tanıştığını söyledi.


Eşi Mehmet'le mutlu bir evlilik sürdürdüklerini belirten Ayşe Öz " Türkiye'ye çok çabuk uyum sağladım. Mehmet ve ailesi ile tanıdıklarımız bana her konuda yardımcı oldular. Uyum sorununu kısa sürede atlattım. Şimdi Denizli'de bir ailenin küçük çocuklarına İngilizce eğitimi veriyorum. Zaman zaman Filipinlerdeki ailemi özlüyorum. Onlarla internet üzerinden sürekli görüşebiliyorum. Türkiye'yi ve ailemi çok seviyorum" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Dubai, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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