(Özel) Filipinler'den gelin geldi, dağ ilçesinde gönüllü İngilizce öğretiyor - Son Dakika

Filipinler'den Bursa'ya gelin gelen Alona David, 6 bin nüfuslu ilçede anaokulu öğrencilerine gönüllü İngilizce öğretiyor.



Keles Kaymakamlığında memur olarak çalışan Yücel Uyutan, bundan 16 yıl önce uluslararası gemilerde çalışırken gönlünü Filipinli Alona David'e kaptırdı. 16 yıl önce evlenen çift, 5 yıl önce Yücel Uyutan'ın memleketi olan Keles'e yerleşti. Yücel, Keles Kaymakamlığında memur olarak göreve başlarken, eşi de 6 bin nüfuslu ilçede sıkılmaya başladı. İlçeye ne gibi faydam olur diye düşünen Filipinli gelin, çok iyi bildiği İngilizceyi ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine gönüllü olarak öğretmeye karar verdi. Bunun için sertifika aldı. Şimdi gönüllü olarak küçük ilçede yaşayan anaokulu öğrencilerine İngilizce öğretiyor. Türkçe bilmeyen Filipinli gelinden anaokulu öğrencileri çok iyi derecede İngilizce öğreniyor. Minik öğrencilere oyunlar oynayarak İngilizce öğreten Filipinli gelin, ilçede herkesin takdirini kazanmış durumda.



Eşiyle nasıl tanışıp evlendiklerini anlatan Yücel Uyutan, "Ben Keles Kaymakamlığında memur olarak çalışıyorum. Eşimle Amerika'da yolcu gemilerinde çalışırken tanıştık. Ben kendisine ilk görüşte aşık oldum ve kısa süre sonra evlendik. 2004 yılında evlendik. 5 yıl önce de memleketim olan Keles'e yerleştik. Eşim burada ne yapabilirim diye düşünürken, kaymakamız ilçedeki çocuklara İngilizce öğretebileceğini söyledi. Eşim ikna oldu ve sertifika aldı. İlçemizde bulunan anaokulunda çocuklara İngilizce öğretiyor. Eşim bu eğitimleri gönüllü olarak veriyor" dedi.



Eşini çok sevdiğini söyleyen Alona David Uyutan, "Eşimi ilk görüşte aşık oldum. Tanıştıktan kısa süre sonra evlendik. 5 yıldır eşimin memleketi olan Keles'te yaşıyoruz. İki çocuğumuz oldu. Burada ne yapabilirim diye düşünürken, ilçedeki çocuklara İngilizce öğretebileceğim aklıma geldi. Kaymakam hanımın da böyle bir projesi varmış onunla konuştuktan sonra sertifika aldım. Burada anaokulu öğrencilerine gönüllü olarak İngilizce öğretiyorum" şeklinde konuştu. - BURSA