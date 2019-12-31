(Özel) Fırtına tabelayı düşürdü, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Fırtına tabelayı düşürdü, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

(Özel) Fırtına tabelayı düşürdü, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı

6 saat önce

İstanbul'da etkili olan fırtına Esenler'de bir cadde üzerindeki tabelayı düşürdü.

(Özel) Fırtına tabelayı düşürdü, vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı, System.String[]

İstanbul'da etkili olan fırtına Esenler'de bir cadde üzerindeki tabelayı düşürdü. Bu sırada caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar saniyelerle tabelanın altında kalmaktan kurtulurken o anlar kameralara yansıdı.


İstanbul'da etkili olan fırtına olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda çatı uçtu, dükkanların tabelaları düştü. Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesinde bulunan bir dükkanın tabelası da fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Tabelanın bir anda caddeye düşmesiyle vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı. Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi tabelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Şiddetli rüzgardan dolayı tabelanın demirinin koptuğunu söyleyen Muhittin Çavdaroğlu, "Sabah 11.30 civarlarıydı. Tabelamız rüzgarın etkisine dayanamayarak yerinden koptu. Demir kopmuş kaynak yerinden. Yere büyük bir gürültüyle düşmüş ama şükürler olsun cana zarar gelmedi. Yani birisinin kafasına düşmesi kötü olurdu. İnsanlara tavsiyem rüzgarı havalarda tabela altında yürürken dikkat etsinler" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:03 Kaynak: İHA
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