Son Dakika Haberleri: Özel Futbolcular Üçüncü Oldu

Özel Futbolcular Üçüncü Oldu

52 dakika önce

Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'na 11 kişilik karma futbol takımıyla katılan Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Futbol Takımı, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'na 11 kişilik karma futbol takımıyla katılan Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Futbol Takımı, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde gerçekleşen Özel Olimpiyatlar Dünya Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Özel Olimpiyatlar Türkiye Karma Futbol Takımı bronz madalya aldı.

Special Olympics'in bir parçası olarak faaliyet gösteren Özel Olimpiyatlar Türkiye, Hindistan'ı 5-1, Yunanistan'ı 3-1 mağlup etti. Cezayir ve İtalya'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, İtalya ile oynadığı ikinci maçı 1-0 kazanarak üçüncü oldu.

Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, özel sporcuların emeklerinin karşılığını aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaştıkları, birlikte oynayıp birlikte kazanmanın mutluluğunu yaşadıkları bir ortam oluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Hepimizin ortak bir amacı var; çocuklarımız hakkındaki ön yargıları yıkıp aslında aralarında hiç fark olmadığını ve kendilerine fırsat verildiği takdirde hayatı ve oyunu nasıl birlikte güzelleştirdiklerini göstermek. Şimdi ise yıllarca çalışmalarının karşılığını alarak Abu Dabi'de gerçekleşen Dünya Oyunları'na katıldılar ve gruplarında üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Her birinin ayrı hikayesi olan tüm sporcularımızı kutluyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:44 Kaynak: AA

Spor
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