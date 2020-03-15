(Özel) Futbolda Özkaynak Projesi başladı

Karabük'te ilk ve orta öğretimde eğitim gören 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki öğrencilere futbol ile birlikte başka eğitimlerin de ücretsiz verileceği "Futbolda Özkaynak Projesi" başladı.



Çocuklarda spor kültürü oluşturmak, sanal bağımlılıkla ve hareketsiz yaşamla mücadele etmek gibi amaçları olan Futbolda Özkaynak Projesi'nin sorumlusu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün futbol antrenörü olan Ahmet Ayvaz Karabük'te eğitim gören ilk ve orta öğretim 3. sınıf ile 6. sınıf arasındaki bütün öğrencilere anket çalışması yaptıklarını ve bu ankete göre hareket ettiklerini belirtti.



Yapılan anket çalışmasında çocukların görüşüne değer verdiklerini belirten Ahmet Ayvaz, "Anket çalışmasında çocuklarımıza; En çok hangi sporu yapmak istersiniz? E çok hangi sporu yapmaktan keyif alırsınız? tarzında sorular sorduk. Biz bu anket sonuçları neticesinde yüzde yirmilik kesim futbol oynamak istediğini dile getirdi. Bizler de bunu üstlerimize ilettik. Vali Beyimizin direktifleriyle ilgili Vali Yardımcı'mızın koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karabük Valiliği'nin yazı işlerine bağlı AB Dış İlişkiler Koordinasyon Bürosu ile birlikte bir proje yaptık. Projemizin adına "Futbolda Özkaynak Projesi" dedik. Amacımız tamamen ilköğretim 3.sınıf ile 6.sınıf arasında yer alan çocuklarımıza hitap etmektedir. Bu da yaş olarak takriben, bazen değişiklikler olabiliyor 8-12 yaş arasına hitap etmektedir" dedi.



Projenin sürdürebilir olduğu sürece devam edeceğini dile getiren Ayvaz "Bir çocuğa haftada iki antrenman planlaması yaptık. Zaten bu yaş gruplarına uygun olan da haftada iki ya da üç antrenman süresidir. Bizler projenin bitiş tarihi için okulların açıldığı tarih olarak uygun gördük. Bu da şu sebepten; Mart gibi başlayacağız, okullar açıldığı dönemde bitireceğiz. Aradaki 1-2 ay projenin değerlendirmesini yapacağız. Sürdürülebilirliği konusunda kendi aramızda istişare yapacağız. Şayet sürdürebilirliği varsa gelecek yıldan itibaren tekrardan Mart ayında başlayıp yine aynı şekilde bir sirkülasyon şeklinde devam ettirmeyi hedefleyeceğiz" şeklinde konuştu.



Ayvaz, başvuru sürecinin hala devam ettiğini belirterek, "Bence katılım gayet güzel ve ben daha fazla olmasını bekliyorum. Biz 4000 çocuğa anket yaptık. 4000 çocuğun yüzde yirmisi bu sonuçları istiyor. Şu anda yüzde yirmilik kısmın çok çok altındayız. Ben bu yüzdelik kısmın hepsine talibim. Hepsinin de buraya gelmesini istiyorum" dedi.



"Aslında bakılacak olursa biz burada sadece futbol eğitimi vermeyeceğiz" diyen Ayvaz, "Futbol dışında eğitimler de vereceğiz. Bunlardan bazıları beslenme eğitimi olacak. Sporcu bilinci olacak. Bireysel bilinç olacak. Bunların dışında spor psikoloji anlamında çocuklara ve ailelerine de eğitimler vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Sporun ders kadar önemli olduğunun altını çizen Ahmet Ayvaz, "Çocuklarınızı dışarıya çıkarın. Çocuklarınızı buraya getirin. Biz sizleri davet ediyoruz. Sadece futbol değil. Projemiz futbol ama ben çocuklarınıza spor yaptırmanızı öneriyorum. Sporun ders kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Derse ne kadar ayırıyorsak bence spora da bir o kadar zaman ayırmamız gerekiyor" diyerek ailelere tavsiyede bulundu - KARABÜK