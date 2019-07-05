Son Dakika Haberleri: (Özel) Galata Kulesi'nin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti
Son Dakika Güncel Haber

(Özel) Galata Kulesi'nin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti

2 saat önce

İstanbul'un sembol yapılarından ve dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı.

(Özel) Galata Kulesi'nin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti, System.String[]
İstanbul'un sembol yapılarından ve dünyanın en eski kulelerinden birisi olan Galata Kulesi'nin gün batımında kızıla bürünen gökyüzüyle birleşen manzarası görenleri hayran bıraktı. Mest eden manzara havadan da görüntülendi.

Gün batımında oluşan eşsiz manzara eşliğinde Galata Kulesi havadan görüntülendi. Kızıla bürünen gökyüzünün etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün yansımasıyla Haliç'in mavi suları da kırmızıya büründü. Bir çok fotoğrafçı o anları Galata Kulesinden görüntüledi. Galata Kulesinin en üst ucunda duran bir kuş ise ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu. Havadan çekilen gün batımı görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:53 Kaynak: İHA
İstanbul, Galata, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, "Yıllar sonra ilk defa göreceksiniz" deyip açıkladı Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut atandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Galata Kulesi'nin gün batımıyla birleşen manzarası mest etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]