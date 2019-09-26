Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı
Son Dakika Güncel Haber

(ÖZEL) Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı

58 dakika önce

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

(ÖZEL) Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı, System.String[]

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa'daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.


İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçıları nedeniyle Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde bir binada çatlaklar oluştu. Depremi hisseden vatandaşlar hemen sokağa dökülerek durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilen binada yaşayanlar tahliye edildi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada
İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:21:45. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (ÖZEL) Gaziosmanapaşa'da depremden hasar gören bina boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]