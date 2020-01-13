(Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa (Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü - Son Dakika

(Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü.

(Özel) Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında dehşet: Kadını sopayla dövdü, System.String[]

Gaziosmanpaşa'da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın" diye bağırdı.


Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine çılgına dönen şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.


Dehşet anları kameralara yansıdı


Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
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