Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 7. hafta maçında Özel Gelişim Koleji, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 7. hafta Özel Gelişim Koleji ile Fenerbahçe arasında oynanan maç başladı. Özel Gelişim Kampüsü'nde oynanan karşılaşmanın galibi, 28-26, 20-25, 25-21, 22-25, 16-14 set sonuçlarıyla 3-2 Özel Gelişim Koleji oldu.
Kadınlar 1. Ligi'nde 7. hafta mücadeleleri yarın ve ertesi gün oynanacak maçlarla devam edecek. - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
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