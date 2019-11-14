Son Dakika Haberleri: (Özel) Geminin çarptığı yalının son hali havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel (Özel) Geminin çarptığı yalının son hali havadan görüntülendi - Son Dakika

(Özel) Geminin çarptığı yalının son hali havadan görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi.

(Özel) Geminin çarptığı yalının son hali havadan görüntülendi, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Yalının bir kısmının onarıldığı görülürken, çalışmaların durduğu dikkat çekti.


Dümeni kilitlenen Malta bayraklı dev geminin çarptığı Anadolu Hisarı'ndaki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali havadan görüntülendi. Restorasyon çalışmalarında yalının bir bölümünün onarıldığı, ancak çalışmaların durduğu dikkat çekti.


Beykoz'daki tarihi yalıya çarpan Vitaspirit isimli geminin sahibinin sorumluluk miktarı da belirlendi. Vitaspirit gemisinin donatanı (sahibi) sorumluluk miktarının sınırlandırılması için dava açmıştı. Mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna hükmetti. - İSTANBUL

Hekimbaşı Yalısı, İstanbul Boğazı, Anadolu Hisarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğaz'da geminin çarptığı yalıda çalışmalar durdu
Son dakika: Erdoğan: Trump'a terör örgütü YPG'yi anlatan bir video izlettim, çok etkilendi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz Zabıta ekipleri bebekli dilencilere para cezası kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 16:17:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Özel) Geminin çarptığı yalının son hali havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]