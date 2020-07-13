- (Özel) Genç adamı boynundan vurup, 'cinnet geçirdim, kazaydı' dedi - Son Dakika

- (Özel) Genç adamı boynundan vurup, 'cinnet geçirdim, kazaydı' dedi

Çek anlaşmazlığı sonucu genç adamı boynundan vurarak ağır yaraladı

Boynundan vurularak ağır yaralanan adamın ailesinden adalet çağrısı

İSTANBUL - Çalıştığı et firması için bir catering firmasıyla görüşmeye giden Oğuzhan Yılmaz catering firmasının sahibi tarafından boynundan vurularak ağır yaralandı. Yılmaz'ın ailesi çocuklarını vuran kişinin gereken cezayı almasını beklerken, zanlının ifadesinde ifade ettiği, 'Cinnet geçirdim kazaydı' sözlerine ise inanmadıklarını belirtti.

Olay, 2 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında Başakşehir İkitelli Pik Döküm Sanayi sitesi içindeki bir catering firmasında yaşandı. 30 yaşında evli ve bir çocuk babası Oğuzhan Yılmaz, çalıştığı et firması adına iş yaptıkları catering firması ile daha önce çek alışverişi nedeniyle görüşmeye gitti. Görüşme sırasında henüz bilinmeyen bir neden ile catering firması sahibi M.S. silahıyla Oğuzhan Yılmaz'ı boynundan vurarak ağır şekilde yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine kaldırdı. Yılmaz'ın bitkisel hayata girerek ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Yılmaz'ı vuran firma sahibi M.S. ise gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili adli süreç devam ediyor.

"Bu canilerin ufak tefek cezalar ile kurtulmasını istemiyoruz"

Oğuzhan Yılmaz'ın babası Orhan Yılmaz, "Çek ile ilgili anlaşmak için gidiyorlar oraya. Onlara mal vermiş onlar da çek vermiş. Çekler karşılıksız çıkmış. O konuda anlaşmak için gidiyorlar. Oğuzhan'ın arkadaşı gelmiş telefonla konuşmuşlar, iki dakika iniyorum demiş adam da bu sırada kalkıp oğlumu vurmuş. Bu canilerin ufak tefek cezalar ile kurtulmasını istemiyoruz. Şuan bitkin haldeyiz" dedi.

"Yukarıya çıktığımda vuran şahıs rahat bir şekilde oturuyordu"

İş arkadaşı Uğur İleri ise yaşanan olayı anlatarak, "Oraya vardığımda Oğuzhan'ı aradım. Bekle iki dakikaya aşağıya iniyorum dedi. Telefonu kapattıktan sonra bir şarjör silah sesi geldi. Adamın elemanları içeriye doğru koşmaya başladı. Ben de yukarıya çıktım. Yukarıya çıktığımda vuran şahıs rahat bir şekilde masada oturuyordu. Silah da masadaydı. Kapı açıktı Oğuzhan'ın ayağını gördüm çocuk yerde can çekişiyordu. Ben müdahale etmeye çalıştım. Kurşun enseden çıkmıştı. Orada kalbi durdu 112 ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldı, hastanede tekrar kalbi durdu. Şuan burada yoğun bakımda" diye konuştu.

Oğuzhan Yılmaz'ın ablası Ümmiye Yılmaz, "O gün öyle gerginliği falan hiçbir şeyi yoktu. Ona düzenlenen bu haince saldırının kurbanı oldu. Kaza olduğunu söylüyorlar. Bizim ifadesinden duyduğumuz bu. Nasıl böyle bir şey olabilir. Nasıl kafasından kazayla vurulabilir" şeklinde konuştu.

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