(Özel) Genç girişimci çiftliğinde ürettiği sütü çay ocağında satmaya başladı - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 23 yaşındaki Mustafa Oskay, çiftliğinde bulunan ineklerden sağdığı sütü çay ocağında satmaya başladı. Vatandaşların sütü çok sevdiğini söyleyen Oskay, "Günlük içilme ortalaması gittikçe yükseliyor" dedi.



Kaynarca ilçesi Durmuşlar Mahallesi'nde hem hayvancılık yapan hem de çay ocağında çalışan 23 yaşındaki Mustafa Oskay, çiftliğindeki ineklerinden sağdığı sütü çay ocağında satmaya başladı. Çay ocağına uğrayan vatandaşlar, sütü çok beğendiklerini, her gün içtiklerini belirttiler.



Mustafa Oskay, "İlçemizde bulunan çay ocaklarında süt bulunmadığı için biz kendi ocağımızda süt satmaya başladık. İlk defa başladık bu işe ve kimse de yapmıyordu bu işi. Gerçekten çok sevildi ve tutuldu. Günlük içilme ortalaması gittikçe yükseliyor. Satıldıkça para kazanmaya başladık. Günlük 25 litre süt satıyorum. Hava soğudu zaman insanlar daha çok süt içiyor. Havalar ısındığı zaman ise satışlar düşüyor. Hayvancılık yaptığımız için ocakta süt satmak geldi. Sütlerimiz günlük, ineklerimizden sağdıktan sonra satıyoruz. Giderlerimizi döndüremediğimiz için biz de sütümüzü değerlendirmek istedik" dedi.



"Çay ocağı değil, sütçü kahvehane diyoruz biz buraya"



Sütü çok beğendiğini söyleyen müşterilerden Emre Çalık, "Biz arkadaşla buraya çay içmek için uğradık. Arkadaş burada 'Sıcak sütüm var dener misiniz?' dedi. Sütü denedik, çok beğendik. O günden sonra sadece süt içmek için geliyoruz çay ocağına. Çay ocağı değil sütçü kahvehane diyoruz biz buraya. Ballı olsun, çikolatalı olsun taze sağılmış süt içiyoruz. Ellerine sağlık" derken, bir diğer müşteri Muharrem Çelebi ise, "Kardeşimiz çay ocağına doğal sütü getirerek bizi memnun etti. İlçemizde çok hayvancılık yapılmakta. Ama hiçbir kahveci bu hizmeti yapmadı bu zamana kadar. Girişimci olarak kendisine teşekkür ediyorum. Kendi ineklerinden sağdığı sütü çay ocağında satmaktadır" şeklinde konuştu. - SAKARYA