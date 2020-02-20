Özel gençler Kartepe'de eğlendi - Son Dakika

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, özel gençler aileleriyle birlikte Kartepe'de gönüllerince eğlendi.

Derneğin üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda aileleri ile bir araya gelen down sendromlu ve zihinsel engelli gençler, kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak güzel bir gün geçirdi.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri programla özel insanların çok mutlu olduğunu söyledi.

Onların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Tiryaki, "Onlara doğayı tanıtarak, insanlarla iç içe olmalarını sağlıyoruz. Bu toplumun bir parçası olduklarını gösteriyoruz. Derneğimize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Karamürsel Belediyesine, yardımseverlere, derneğimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.