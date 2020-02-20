Özel gençler Kartepe'de eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel gençler Kartepe'de eğlendi - Son Dakika

Özel gençler Kartepe'de eğlendi

7 saat önce

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, özel gençler aileleriyle birlikte Kartepe'de gönüllerince eğlendi.

Özel gençler Kartepe'de eğlendi, System.String[]

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, özel gençler aileleriyle birlikte Kartepe'de gönüllerince eğlendi.

Derneğin üyelerine yönelik düzenlediği organizasyonda aileleri ile bir araya gelen down sendromlu ve zihinsel engelli gençler, kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de, kartopu oynayıp, kardan adam yaparak güzel bir gün geçirdi.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki, yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri programla özel insanların çok mutlu olduğunu söyledi.

Onların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Tiryaki, "Onlara doğayı tanıtarak, insanlarla iç içe olmalarını sağlıyoruz. Bu toplumun bir parçası olduklarını gösteriyoruz. Derneğimize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, Karamürsel Belediyesine, yardımseverlere, derneğimiz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Karamürsel, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Savunma Bakanlığı "Türkiye, ABD'den Patriot istedi" iddiasını yalanladı Uşak'ta bulunan Bahadır Barajı'nda çatlaklar oluştu, patlama ihtimaline karşı 4 okul tatil edildi Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden saldırgan FETÖ iddialarını reddetti

Son Dakika Haberleri
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 21:13:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel gençler Kartepe'de eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]