ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ - Son Dakika

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ

24.04.2021 10:14

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gereksinimli Adem Uyanık'ın isteğini yerine getirdi, keçi ve oğlak hediye etti.

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel gereksinimli Adem Uyanık'ın isteğini yerine getirdi, keçi ve oğlak hediye etti.

Hüsametli Mahallesi'nde ailesiyle çadırda yaşayan özel gereksinimli Adem Uyanık, mahalle ziyareti sırasında babası ile Başkan Vahap Seçer'in yanına gitmiş, sohbet etmiş ve keçi talebini iletmişti. Başkan Seçer, Adem'i kırmadı ve isteğini kısa sürede yerine getirerek bir keçi ve yavrusunun 23 Nisan hediyesi olarak kendisine ulaştırılmasını sağladı.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından keçi ve yavrusu ile 3 çuval yem Adem'e teslim edildi. İsteğinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yerine getirilmesinden dolayı oldukça mutlu olan Adem, Başkan Seçer'den keçiyi istediği anı anlattı. Beklediği keçinin gelmesinin mutluluğunu yaşayan Adem, "Vahap Seçer'e teşekkürler ediyorum. 23 Nisan için keçi getirdiler. Mersin'e de teşekkürler ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene. Köyde Başkan'a 'keçi ver' dedim. O da 'Tamam getiririz, veririz, kalbini yorma, ben getiririm' dedi. Ben de teşekkür ediyorum" dedi.

Çiftçilikle uğraşan ve kalp rahatsızlığı olduğunu ifade eden baba Halim Uyanık, Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. Baba Uyanık, "Adem rahatsızdı. 6-7 yıl tedavi gördü. Başkan köye geldiğinde Başkan'ın yanına götürdüm. Orada Adem Başkan'dan keçi istedi. O da 23 Nisan hediyesi olarak keçi göndermiş. Allah razı olsun, teşekkür ederim" diye konuştu.

Ev kadını olan ve tarımla uğraşan anne Hanife Uyanık da tavukları olduğunu, onu da Adem istediği için beslediklerini söyledi. Hanife Uyanık, oğlunun isteğini yerine getirdiği için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Bir, iki tavuğum var. Çocuk hasta, onun için besliyorum. Tarımla uğraşıyorum. Başka bir işimiz yok. Yapamıyoruz. Adem kendisinden keçi istemiş o da 23 Nisan'da hediye etti Adem'e. Çocuk istemiş, çocuğun gönlünü etmiş, çok sağ olsun, teşekkürler, Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin, Allah kaza bela vermesin, kötülerden korusun" ifadelerini kullandı.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, Adem'in keçiyi istediği süreci anlatarak, "Başkanımız'ın gezisi sırasında Adem kardeşimizin Başkan beyden talebi vardı. Keçi talebinde bulunmuştu. Başkan Bey de, 'Sen rahat ol ben keçiyi göndereceğim' demişti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biz de keçileri Başkan beyin vermiş olduğu söz üzerine Adem'e teslim ettik. Adem'in bayramını kutluyoruz" dedi

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ
ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ

Ulusal Egemenlik, Vahap Seçer, 23 Nisan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL GEREKSİNİMLİ ADEM'E 23 NİSAN HEDİYESİ - Son Dakika


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