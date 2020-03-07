Özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu - Son Dakika

Özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu, System.String[]

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Özel Eğitim Uygulama ve İş Uygulama Okulunu ziyaret etti. Vali Şentürk, ziyaret esnasında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan özel gereksinimli Atakan Hakkı Bayırlı'yı tebrik etti.


Okulda özel eğitim gören öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve okul müdürü İbrahim Aydoğar tarafından karşılanan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Okul Müdürü Aydoğar'dan okulun öğrenci ve öğretmen durumu ile eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Şentürk, el sanatları sınıfında özel öğrencilerin yaptığı ürünleri inceledi.


"Çocuğumuzun yüzündeki gülümsemesi ve mutluluğunu görme hissiyatı her şeye bedel"


Ziyarette konuşan Vali Şentürk, okulun önemli bir hizmet verdiğini ifade ederek, "Okulumuzda öğrencilerin öz bakım ve temel yaşam becerilerinin yanı sıra işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulanıyor. Kendi kendilerine yetmeleri ve çevreleriyle sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak devlet ve toplum olarak hepimizin görevidir. Öğretmenlerimizin buradaki görevi önemli. Bir işin içinde kıymet varsa verdiğimiz emeğin karşılığını görüyoruz. Çocuğumuzun yüzündeki gülümsemesi ve mutluluğunu görme hissiyatı her şeye bedel. Ne kadar içten davranıyorsanız o kadar karşılığını alıyorsunuz. Okulumuzun talepleri söz konusu olduğunda her zaman destek olacağız. Devletimizin sağladığı güzel imkanlar var. Çocuklarımızı evden alıyoruz, yemeklerini veriyoruz ve evlerine bırakıyoruz" diye konuştu.


Öte yandan Vali Şentürk, ziyaret esnasında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan öğrencilerden Atakan Hakkı Bayırlı'yı da tebrik etti. - BİLECİK

Necati Şentürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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