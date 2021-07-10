Üye Girişi
Özel Gereksinimli Bireyler Arkeoloji Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika

Özel Gereksinimli Bireyler Arkeoloji Müzesi'ni Gezdi

10.07.2021 11:08
Özel Gereksinimli Bireyler Arkeoloji Müzesi'ni Gezdi, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Mola Evi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Mersin Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı Mola Evi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, Mersin Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Özel eğitmenleri ve öğretmenlerinin eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler tarihi eserleri görüp bilgi aldı. Sosyal hayata dahil olmak için Mola Evi'nde eğitim alan çocuklar, farklı etkinliklerde de bir araya getiriliyor.

Öğrenciler arasında ilk defa müze gezisi yapanlar vardı

İçerisinde Mersin ve dünya tarihine dair birçok eser ve bilgi bulunduran müzeyi Mola Evi'nin öncülüğünde gezen özel gereksinimli bireyler, arkadaşları ve aileleriyle beraber hem eserler hakkında bilgi sahibi oldu hem de eğlenceli vakit geçirdi. Öğrenciler arasında ilk defa müze gezisi yapanlar da vardı.

"Somut bir şekilde öğretmek istiyoruz" Mola Evi'nde görev yapan özel eğitim öğretmeni Kübra Melike Saçıkara, etkinliği özel gereksinimli bireylerin güzel vakit geçirmelerini sağlamak ve farkındalıklarını artırmak için düzenlediklerini belirterek, "Daha önce müzeye gelmemiş çocuklarımızla birlikte onların güzel vakit geçirmelerini sağlamak için buradayız. Geçmiş zamanlardan itibaren yaşanmışlıkları onlara göstererek bir nebze olsun onlara farkındalık sağlamak ve somut bir şekilde öğrenmelerini sağlamak istiyoruz" dedi.

"Onların hayatlarına dokunmak bizim en güzel amaçlarımızdan bir tanesi"

En güzel amaçlarının özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunmak olduğunu sözlerine ekleyen Saçıkara, "Buraya 21 öğrenci getirdik. Her birinin ayrı ayrı mutluluklarını, coşkularını, sevinçlerini ve farkındalıklarını artırarak onların hayatlarına dokunmak bizim en güzel amaçlarımızdan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı farklı yerlerdeki etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz"

Mola Evi'nde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Nuzhet Taş da özel gereksinimli bireylerin becerilerini artırmak için farklı etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Çocukları sadece bir bina içerisine kapatmamak için farklı yerlerdeki etkinliklere dahil etmeye çalışıyoruz" dedi. Mola Evi'nin amacından bahseden Taş, "Mola Evi'nin hizmet amacı ailelere birer mola verebilmek. Biz burada her türlü sosyal etkinlik, beslenme ve grup çalışmaları yaptırıyoruz, aileler de kendi işlerini hallediyor. Amacımız çocuklara bir şeyler daha katabilmek" dedi.

"İlk defa geliyorum"

Müze gezisi yapan ve bilmediği birçok konu hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyen Mola Evi öğrencisi Yaren Saraçer, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok beğendim, çok güzel bir yer. Bizi buraya getiren öğretmenlerimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce müze gezmedim. Bilmediğimiz bilgileri bize anlattılar. Normalde hep evdeydim. Günümün çoğu Mola Evi'nde daha güzel geçiyor. Her gün gidip geliyorum ve yeni arkadaşlarım oldu. Oyunlar oynuyoruz, sohbet ediyoruz" dedi.

"Burada her şey dikkatimi çekti" Turistik yapıları ilk defa gördüğünü söyleyen Zafer Çağlayan ise "Müzeye ilk defa geldim. Turistik yapıları ilk defa gördüm. Burada her şey dikkatimi çekti. Öğretmenlerimize, Belediye Başkanımıza bize bu etkinlikleri ve faaliyetleri yapmamızı sağladığı için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Özel gereksinimli bireyler, Arkeoloji Müzesi gezisi sonrasında günün yorgunluğunu, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsusi Kafe'de limonata içerek attı.

Yayın Tarihi: 10. 7. 2021 09: 37: 12

Özel Gereksinimli Bireyler Arkeoloji Müzesi'ni Gezdi

Büyükşehir Belediyesi, Arkeoloji Müzesi, Mersin, Müze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Özel Gereksinimli Bireyler Arkeoloji Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 17:14 TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderen Galatasaray, 5 futbolcuyu listeye almadı 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti 17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor 16:50 Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış 16:32 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi 16:29 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir 15:09 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti 15:01 Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor 13:57 Sadece özel izinle üretiliyor! Salep orkidesinin kilosu bin liradan satılıyor

Son Dakika Haberleri
17:02 Filistin'deki son durum masaya yatırılacak! Erdoğan- Mahmud Abbas görüşmesi başladı
16:36 Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu
16:31 Özel ekip sır cinayeti çözdü! 30 yıllık arkadaşını öldürüp bir de sosyal medyada taziye mesajı paylaşmış
16:28 Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi
16:16 Kalp spazmı geçiren Alanya'nın forveti Khouma Babacar'dan gelen haberler iyi
16:03 WhatsApp'ın tepki çeken kararıyla ilgili yeni gelişme! Facebook'un yaptığı başvuru reddedildi
16:00 Komşusuyla girdiği yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
15:43 Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni yardımcısı Emre Belözoğlu oldu
15:41 Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır, formayı Berke Özer'e kaptırabilir
15:08 Bilim Kurulu Üyesi Balık, Avrupa'da yükselen vaka sayılarıyla ilgili konuştu: Aynı durum bizde de gerçekleşebilir
Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi darbedildi! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu iddia edildi         
17:22
Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan'da bulundu         
17:10
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada         
16:50
Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu Galatasaray, 16 milyon euroluk krizden çıkış reçetesi arıyor! Falcao, Feghouli ve Babel başa bela oldu         
16:36
İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı İş görüşmesi diye gittiği yerde kabusu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı         
16:31
PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler PKK'lı teröriste operasyon! Para nakil aracı soyduktan sonra eylem hazırlığına girmişler         
15:50
Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı Havalimanında unutulan eşyaları almak isteyenlerin kuyruğu caddeye taştı         
15:02
Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını paylaşan Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi         
14:13
İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor İBB'den, İstanbullulara SMS ile uyarı! Sivrisinekler çocukların vücutlarında yara oluştutuyor         
13:47
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ve Çağla Şıkel çiftinden ilk fotoğraf geldi         
13:39
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor Her sabah öterek sahibini uyandıran horoz, her gün yumurtlamasıyla şaşkınlık yaratıyor         
11:33
Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki adaylık karmaşasına son noktayı koydu: Onlara danışmadan aday açıklamak yanlış oldu         
11:23
Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı Hindistan'daki sarhoş sığırlar, kaçak içki saklayan çiftçileri yakalattı         
10:50
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti         
21:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 17:52:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel Gereksinimli Bireyler Arkeoloji Müzesi'ni Gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement