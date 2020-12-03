Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi - Son Dakika

Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi

03.12.2020 10:40
Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi, System.String[]

Koronavirüs özel gereksinimli bireylerin de yaşam alanını etkiledi.

Koronavirüs özel gereksinimli bireylerin de yaşam alanını etkiledi. İstanbul Kent Üniversitesi,TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje kapsamında evlerine kapanan özel gereksinimli bireyler için yaşam kalitelerini geliştirecek online destek eğitim modülü hazırladı. Böylece öğrenciler, online platform üzerinden hem fiziksel aktivite ihtiyacını karşılıyor hem de arkadaşlarıyla sosyalleşiyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten herkes gibi özel gereksinimli bireyler ve aileleri de etkilendi. Türkiye'nin birçok ilinden sosyal imkanları sınırlı olan bu bireylere pandemi sürecinde destek İstanbul Kent Üniversitesi'nden geldi. Üniversitenin Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Özer, "Özel gereksinimli bireyler evlere kapanınca hareketsiz kalmaya, çok yemek yemeye başladı. Bu da psikolojik sağlıklarının yanı sıra fiziksel sağlıklarını da risk altına aldı. Bu ailelere ve zihinsel yetersizliği olan bireylere nasıl katkı veririz diye düşünmeye başladık. Onların yaşam kalitelerini geliştirecek online destek eğitim modülü hazırladık. Bu program kapsamında haftada 2 gün günde birer saat fiziksel aktivite, haftada bir gün bir saat ritm ve müzik  eğitimlerine katıldılar. 50 aile bu programdan destek aldı" dedi.

"YAŞAMLARINA DEĞİŞİKLİK GELDİ"

Online programla fiziksel aktivite eğitimlerine katılan bireylerin yaşamlarına değişiklik geldiğini anlatan Prof. Dr. Özer, "Evde fiziksel olarak aktif hale geldiler . Terlediler, nefes nefese kaldılar, yoruldular, çaba gösterdiler, efor sarf ettiler ve bir şekilde neredeyse haftalık fiziksel aktivite ihtiyaçlarını karşıladılar.   Diğer günler de aktif olabilmelerini teşvik etmek için öğretmenlerimiz  proje katılımcılarına çeşitli ödevler verdiler,  onlar da  o ödevleri yapıp kendilerini videoya alarak ı öğretmenlerine gönderdiler. Online eğitim programları sırasında aileler  ihtiyaç duyulduğunda zaman zaman çocuklarının  gölge öğretmeni olarakrol oynadılar" diye konuştu.

ANNELERE PSİKOLOJİK DESTEK

Proje kapsamında annelere de beşer kişilik gruplar halinde klinik psikologlar tarafından grup terapisi uygulandı. Anneler bu çalışmalar sayesinde özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmaları ile başlayan süreci yeni bir bakış açısı ile yeniden değerlendirdiler ve anlamdırdılar.  Birbirlerinin deneyimlerinden yararlandılar, güçlü oldukları yönleri hep birlikte keşfettiler, problem durumlarla baş etmek için daha güçlü hale geldiler.  Bu çalışmaların anneler açısından bir önemi de kendileri için  ayırabilecekleri bir zaman dilimine sahip olmaktı. Bunun kendisi için anlamını bir anne   "Sürekli evin çocukların ihtiyaçlarına odaklanmışım. Kendimi geri planda bırakmışım. Çok iyi geldi bu özel  görüşmeler bana " şeklinde dile getrimiştir".   Bütün bu çalışmaların hem özel gereksinimli bireylerin, hem annelerinin dolayısıyla da evdeki diğer bireylerin de yaşam kalitelerine olumlu şekilde yansıdığına ilişkin geribildirim almak projeye olan inancımızı güçlendiriyor " dedi.

PROJE YENİDEN BAŞLAYACAK

TÜBİTAK tarafından desteklenen  projenin 3 aylık uygulama süresinin sona geldiğini ifade eden Prof. Dr. Özer, öğrencilerle ayrılma sürecine girmek istemediklerine dikkat çekerek, "Projemiz bitmek üzere. Her yeni proje hem öğretmenler hem de katılımcılar için yeni bir bağlanma süreci. Bu güçlü bağı koparmak  istemiyoruz.  Engelsiz Eğitim Vakfı Başkanı Berna Yılmaz  ve İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü' nün işbirliği içinde verecekleri destekle  proje devam edecek. " ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ÖĞRENCİLERLE BULUŞMAK İSTİYORUZ

Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerden birçok öğrenciyle online derste bir araya gelen spor hocası Kaan Vardal ise, "Uzaktan eğitim özellikle spor derslerini biraz zorlaştırıyor. Onların hareketi doğru yapabilmesi için olabildiğince yavaş adımlamalarla ilerliyoruz. Omurgalarına zarar vermek ya da sakatlanmalarını istemiyoruz. Temel ve güvenli hareketlerden ilerliyoruz. Çömelme, lastikle oturarak çalışmalar, sadece belli bir kas gurubunu çalıştırarak su şişeleriyle ağırlık çalışmaları yapıyoruz. İletişimde problem yaşamıyoruz. Her hafta ders öncesi videolar gönderiyorum ve hareketlere aşina oluyorlar. Antalya'dan, Ankara'dan, Bursa'dan öğrencilerim var ve proje sayesinde tanıştık. Her bireyin fiziksel aktivite yapması için hem zihinsel hem de motor gelişimi, sağlık açısından çok önemli. Bu dönemde de hepimiz izole kaldık ve sosyal iletişimimiz de azaldı. Bu proje sayesinde hem arkadaşlarını görmüş oluyorlar hem de birlikte spor yapıyorlar" diye konuştu.


Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi
Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi
Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi

İstanbul Kent Üniversitesi, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Özel gereksinimli bireylere online destek eğitimi - Son Dakika


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