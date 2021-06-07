Özel gereksinimli bireylerin at binme dilekleri gerçek oldu - Son Dakika

Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki özel bireylerin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde ata binme talepleri yerine getirildi.

Ata binme dileğinde bulunan özel bireylerin istekleri de gereksinimli bireylerimiz ve ailelerinin katılımı ile Marmaris'te gerçekleştirildi. Özellikle çevresiyle iletişim kurmakta zorluk yaşayan, fiziksel, zihinsel ve duygusal gereksinimlerini hayvanlarla terapi yaparak bu sorunlarını aşmak için yapılan etkinlikte ata binen özel gereksinimli bireyler keyifli dakikalar yaşadılar. - MUĞLA