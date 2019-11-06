Son Dakika Haberleri: Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak
Son Dakika Güncel Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak

Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye genelinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tespiti için il bazlı tarama başlatarak ihtiyaç haritaları oluşturacak.

Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye genelinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tespiti için il bazlı tarama başlatarak ihtiyaç haritaları oluşturacak.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin, eğitim hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) işleyişine ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tespitine ilişkin çok sayıda yeni çalışma hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için Türkiye genelinde il bazlı tarama yapılacak ve sonuçları içeren ihtiyaç haritaları oluşturulacak.

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yapacağı ortak çalışma ile birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki gelişimsel değerlendirme ve taramalar, zorunlu hale getirilecek. Böylelikle özel eğitime ihtiyacı bulunan çocukların erken yaşlarda saptanması ve küçük yaşlardan itibaren doğru bir şekilde yönlendirilebilmeleri sağlanacak.

Ayrıca tıbbi tanı alma sürecinde ortaya çıkabilecek farklılıkları engellemek için hizmet standartları da belirlenecek.

Özel eğitimde mobil platformlar kurulacak

Bakanlıkça özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması amacıyla mobil platformlar kurulacak. Aileler, bu mobil platformlar üzerinden çocuklarının bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda alması gereken eğitime ilişkin doğru bilgilere erişebilecek. Özel eğitim konusunda il milli eğitim müdürlükleri ile yerel yönetimler bir araya getirilerek belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler de masaya yatırılacak.

Özel eğitim programları yenilenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020'de çocukların öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programları, materyallerin zenginleştirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye yönelik yeni düzenlemeleri de başlatacak.

Bakanlık, özel eğitim programlarını güncelleyerek görsel ve yazılı dijital materyaller hazırlayacak, öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler düzenleyecek.

Rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecek

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için "rehberlik ve danışmanlık sistemi" güçlendirilecek. Bu kapsamda, RAM'ların yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecek. RAM'larda yürütülen çalışmalar ile görev yapan personelin iş ve işlemlerine ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacak.

Ayrıca sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençlerle ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

Türkiye, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:14 Kaynak: AA
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