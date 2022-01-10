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Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar - Son Dakika

Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar

10.01.2022 11:46

Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılarBİLECİK Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencileri ilk defa bir futbol sahasına çıkararak liselerarası il şampiyonu takımla özel bir maç yaptılar.

Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar

BİLECİK Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencileri ilk defa bir futbol sahasına çıkararak liselerarası il şampiyonu takımla özel bir maç yaptılar. Özel gereksinimli çocukların maç öncesi heyecanı yüzlerine yansırken, adeta "Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok" dediler.

Bilecik'te Liseler Arası Futbol Şampiyonunda il şampiyonu olan Ertuğrul Gazi Lisesi futbol takımı futbolcuları beden eğitimi öğretmenlerine Özel Eğitim Okulu öğrencilerle bir özel futbol müsabakası yapmağı teklif ettiler. Bu teklif Ertuğrul Gazi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ergün Başer tarafından çok anlamlı bulunarak hemen Bilecik Özel Eğitim Okulları Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Ergin ile irtibata geçti. Bu teklif olumlu karşılınca iki takım futbolcuları Bilecik Sentetik Saha'da bir araya geldi. Maçın hakemliğini Ertuğrul Gazi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ergün Başer yaparken, maç öncesi seremoni de yapıldı. Maçın başlama düdüğü ile büyük bir mücadele başladı. Bilecik Özel Eğitim Okulu öğrencileri attıkları her gol sonrası büyük sevinç yaşarken, mutlulukları görülmeye değerdi.

"Özel eğitim okullarını her açıdan desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz"

Maç sonunda İHA muhabirine açıklama yapan Ertuğrul Gazi Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ergün Başer, "İlimizde düzenlenen futbol müsabakalarında il şampiyonu olduk. Özel eğitimdeki çocuklarımızın takım sporlarında faaliyetleri bulunmadığı için Yusuf hocamın da aracılığıyla özel bir organizasyon düzenledik. Burada benim en çok hoşuma giden, bu teklifi yaparken takıma, takımdaki çocuklar mücadele ederek kazandıkları madalyaları rakip oyunculara takdim etmeleri hoşuma giden bir duygu oldu. Özel eğitim okullarını her açıdan desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yine bu da hem destek hem mutlu etmek için yapılmış olan bir faaliyet" dedi.

"Öğrencilerimizi biz sportif faaliyetleri çok yoğun olarak yaşayamıyoruz"

Bilecik Özel Eğitim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Ergin ise, "Okulumuz Bilecik'te özel eğitim öğrencilerine, özel gereksinimli öğrencilere eğitim vermekte. Öğrencilerimizi biz sportif faaliyetleri çok yoğun olarak yaşayamıyoruz. Bu anlamda diğer okullar gibi çok fazla sportif faaliyetler içinde değiliz. Bizim okul sporları olarak sadece atletizm ve masa tenisi branşlarındayız. Bu da bizim öğrencilerimizin beklentilerini karşılamıyor" dedi.

"İlk defa şu sahayı görüyorlar, ilk defa topla buluşuyorlar."

Bilecik Özel Eğitim Okulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Ergin, açıklamasının devamında, "Okulun sadece binadan ve sınıftan ibaret olmadığını, dışarıda da bir takım etkinlikler olacağını göstermek. Bu anlamda şu anki öğrencilerimizin belki de ilk defa dışarıya çıkıyorlar, ilk defa şu sahayı görüyorlar, ilk defa topla buluşuyorlar. Bu da onlar için çok önemli, çok heyecan verici bir durum. İnşallah bu tür projelerimizi inşallah arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Ergün hocamla beraber yaptığımız iş bundan sonraki çalışmalarda proje haline dönüşecek, ve çalışmaları arttırarak devam ettireceğiz" dedi.

Bilecik Özel Eğitim Okulundan eğitim gören Doğukan Kurt ise, "Yenebiliriz, şampiyon oluruz, kupa kaldıracağız. Yapamayacağımız hiçbir şey yok" dedi.

Diğer bir öğrenci Yasin Çiftçi ise maçı 1-0 kazanacaklarını söyledi. Okulun diğer bir öğrencisi Alican Cengir, "Yeneceğiz. Bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Biz her şeyi başarabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Aldıkları madalyaları kendi elleriyle özel gereksinimli çocuklara taktılar.

Öte yandan maç sonunda iki takım futbolcuları kendileri seyretmeye ve destek olmaya gelen seyircileri selamladı. Bilecik'te Liseler Arası Futbol Şampiyonunda il şampiyonu olan Ertuğrul Gazi Lisesi futbol takımı futbolcuları aldıkları kupa ve madalyaları Özel Eğitim Okulu öğrencilerine maç sonunda kendi elleriyle taktılar.

Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar
Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar
Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar

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Bilecik, Futbol, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel gereksinimli çocuklar ilk defa bir futbol maçına çıktılar - Son Dakika


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