Özel gereksinimli çocuklar İran'ın sıfır noktasında doyasıya eğlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar "Hergün onların olsun" adı altında İran'ın sıfır noktasında bulunan Esendere beldesinde doyasına eğlendiler.

İlçe'de faaliyet yürüten Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneğinin hazırladığı "Çocuk gülsün Dünya gülsün" adı altında yapılan etkinlikle ilçeye bağlı İran'ın sıfır noktasında bulunan Esendere beldesinin Çok Programlı Anadolu Lisesi, özel gereksinimli çocuk için okullarının kapısını açtı. Beldenin ilk ve tek lisesi olan Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi müdür ve öğretmenleri, Yüksekova ilçesindeki iki rehabilitasyon merkezinde eğitim gören, özel gereksinimli öğrencilerini ağırladılar. İlk olarak okulun müdür odasına geçen çocuklar bir süre müdür ve öğretmen olup keyif aldılar. Daha sonra okulun müzik sınıfına geçerek, okulun müzik öğretmeni Ceylan Acar'ın keyifli müzik ziyafetiyle doyasıya eğlendiler. Eğlenen çocuklar Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde Ankara havasını ve yöreye ait halay çekip çoştular.

Okulda keyif alan çocuklar, oradan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun bahçesine geçerek resim, oyun hamuru oynayarak ve çocukların istekleri üzerine tek tek fotoğraf makinesiyle çevrede resimler çektiler. Çocuklara gezme ve eğlenme fırsatı kazandıran Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği Başkanı Esengül Pınar Özcan; "Dernek olarak özel gereksinimli çocuklarımız bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Amacımız çocukların ev ile okul arası sıkışan bir hayatları olmasın. Güzel tepkilerde aldık. Çocuklarımızda çok memnun kaldı. Bizlerle güzel bir gün geçirdiler. Bizde öğrencilere teşekkür ediyoruz. Önceden desteklerinden dolayı Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı beyefendiye, Esendere Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'ya ve Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin müdürü Kenan Canan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesinin müdürü Kenan Canan ise; "Bügünkü misafirlerimiz Yüksekova'dan özel gereksinimli çocuklar geldi. Öğrencilerin buraya gelmesi bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimiz buraya geldik sonra biz öğrencilerimizi alıp öncelik olarak müzik sınıfımıza götürdük. Müzik sınıfımızda onlarla beraber enstrümanlar çaldık. Çeşitli şarkılar söyledik. Sondan kütüphanemize geçtik. Kütüphanede çeşitli etkinlikler yapıp, çeşitli konular üzerine konuştuk. ve sonradan bahçeye çıkıp el işi ile oyunlar oynayıp çocuklarımızla bugünü geçirdik. Bu etkinlik bundan sonrada çoğalıp artmasını diliyorum. Özel gereksinimli çocuklarda bizim evlatlarımızdır, yavrularımızdır. Biz bu çocuklara daha çok vakit ayırtmak zorundayız. Bugünü onlarla geçirdiğimiz için okul olarak çok mutluyuz" dedi.