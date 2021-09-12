Üye Girişi
Özel gereksinimli çocuklar "tersine kaynaştırma" sınıfında arkadaşlarıyla eğlenerek öğreniyor - Son Dakika

Özel gereksinimli çocuklar "tersine kaynaştırma" sınıfında arkadaşlarıyla eğlenerek öğreniyor

12.09.2021 11:28
Özel gereksinimli çocuklar

Balıkesir'de bir anaokulunda normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel eğitim gereksinimli çocuklar "tersine kaynaştırma" uygulamasıyla hem birlikte olmanın tadını çıkarıyor hem de etkinliklerle birbirilerini daha iyi anlıyor.

Balıkesir'de bir anaokulunda normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel eğitim gereksinimli çocuklar "tersine kaynaştırma" uygulamasıyla hem birlikte olmanın tadını çıkarıyor hem de etkinliklerle birbirilerini daha iyi anlıyor.

Altıeylül ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde 3-7 yaş grubuna yönelik hizmet veren Şehit Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin Özel Eğitim Anaokulunda özel gereksinimliler için oluşturulan beşer kişilik 4 sınıfta bir özel eğitim, bir de okul öncesi öğretmeni görev yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın da desteğiyle başlatılan "tersine kaynaştırma" uygulaması kapsamında özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların sınıfında diğer öğrencilerin de katılımıyla eğlenceli etkinlikler yapılarak, küçük yaşlarda toplumsal hayata daha kolay adapte olmalarına katkı sağlanıyor.

Okul müdürü Haluk Gökçe, AA muhabirine, akran eğitiminin, bütün öğrencilerin görerek ve model alarak öğrendiği bir uygulama olduğunu söyledi.

"Tersine kaynaştırma" sayesinde öğrencilerin birbirilerini gözlemleme imkanı bulduğunu belirten Gökçe, "El yıkama becerisinde sıraya girme davranışını biz onlara kazandırırken, normal gelişim gösteren öğrencilerimiz sıraya girip el yıkamak için hazırlık yaptıklarında diğerleri de onları görerek hep beraber ellerini yıkıyorlar. Bu şekilde öğrenme çok daha kolay ve kalıcı oluyor." dedi.

Gökçe, uygulamanın her iki gruba da çok katkısının olduğunu vurguladı.

Yöntemin, normal gelişim gösteren öğrencilerin, erken yaşta farklılıklarla tanışmaları, toplumsal hayatta farklı bireylerin olduğunu görmelerinin vicdani ve kişilik gelişimlerine, doğru algılamalarına, nasıl yardım edeceklerini bilmelerine büyük yararlarının olduğunu dile getiren Gökçe, "Beraber etkinlikler yapıp birlikte oyun kuruyorlar. Ön yargı bu çocukların hiçbirinde yok, kabullenmeleri çok kolay çünkü biz yetişkinlerdeki gibi bir ön yargıya sahip değiller." ifadesini kullandı.

Gökçe, eğitim ve öğretim yılı başladığında ilk 3 gün, normal gelişim gösteren öğrencilere ve velilere programı anlattıklarını söyledi. Bu sürecin ardından 5 özel eğitim öğrencisini dahil ederek etkinlikler yaptıklarını anlatan Gökçe, şunları kaydetti:

"Bir gün önce sözel olarak anlatmış olduğumuz farklılık gösteren bireyleri bu sefer birebir yaşadılar, tanıdılar. Sonraki gün ise bütün okul hepsi bir arada uyum programını tamamladı. Okulumuzun ikinci gününde bile çok hızlı gelişim gösterdiklerini görüyoruz. Normal gelişim gösteren öğrenciler çok çabuk kabullendi, hiçbir şekilde farklılık göstermiyorlar. Biz onların hepsini aynı anda bir araya getirmiyoruz. Salonumuzda özellikle oyun terapisi üzerine birçok imkana sahibiz. Oyun içinde onlar zaten çok kolay kaynaşıyorlar. Tek yapmamız gereken ortak oyun oynayabilecekleri alanlar yaratabilmek. Uygulama, özel eğitim gerektiren öğrencilerin gelişimine yüzde 100 katkı sağlıyor. Okul ortamında bu uyumu sağlayamıyorsak, toplum içinde bunu yapmamız mümkün değil. Burada biz bu uyumu sağladıktan sonra bu çocuklar çok rahatlıkla sosyal ve toplumsal uyum becerilerinde gelişmeler kaydedebilecek."

"Çocuklarımız taklit yeteneği kazanıyor"

Otizmli öğrenci İsmail Eren Bozkurt'un annesi Gülbiye Bozkurt da oğlunun bir yıldan fazla süredir özel eğitim aldığını belirtti.

"Tersine kaynaştırma" yönteminin etkilerine değinen Bozkurt, şöyle devam etti:

"Uygulama sayesinde çocuklarımız taklit yeteneği kazanıyor. Bu sayede de öğrenmeleri daha kolaylaşıyor. Otizmli çocuklar maalesef birbirilerinden bir şey öğrenemiyorlar ama bu uygulama sayesinde çok güzel yol katediyoruz. Oğlum bu uygulama sayesinde servise kendisi binip gelebiliyor, 'Bugün ne yaptın?' diye sorduğumda 'Resim yaptım' diyebiliyor. Bunlar bizim için çok büyük şeyler. Burada keyif aldığı eğitimi benimle paylaşması bile beni çok mutlu ediyor."

Normal gelişim gösteren öğrencilerden Alpaslan Memiş'in annesi Yeliz Memiş ise uygulamayı çok sevdiklerini dile getirdi.

Memiş, "Oğlum zaten merhametliydi ama daha yardımsever oldu, arkadaşlarıyla ilişkileri biraz daha gelişti. Agresifliği düzelmeye başladı. Çok olumlu sonuçlar aldık. Diğer veliler de aynı şekilde düşünüyordur. Biz okuldan, öğretmenlerden çok memnunuz. Uygulamanın özellikle kişisel gelişiminde katkısı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Balıkesir, oyunlar, Gökçe, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel gereksinimli çocuklar 'tersine kaynaştırma' sınıfında arkadaşlarıyla eğlenerek öğreniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir 11:19 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı 10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile 10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Son Dakika Haberleri
11:30 Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin: Bu Beşiktaş, Dortmund'un içinden geçer
11:19 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir
11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti
11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor
10:53 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi
10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
10:32 Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi
10:23 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi
10:12 Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin: Bu Beşiktaş, Dortmund'un içinden geçer Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin: Bu Beşiktaş, Dortmund'un içinden geçer         
11:30
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi         
10:32
Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi         
10:13
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 11:40:50. #1.12#
SON DAKİKA: Özel gereksinimli çocuklar "tersine kaynaştırma" sınıfında arkadaşlarıyla eğlenerek öğreniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement