Özel gereksinimli Gökhan'ın yol sevinci - Son Dakika

Özel gereksinimli Gökhan'ın yol sevinci

Mersin'de Gökhan Yalçın'ın ailesinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları yolla hem Gökhan'ın hem de ailesinin yüzünü güldürdü

MERSİN - Mersin'de merkez Toroslar ilçesi Kerimler Mahallesi'nde ikamet eden özel gereksinimli Gökhan Yalçın'ın evinin olduğu bölgede yol çalışması gerçekleştirildi. Gökhan Yalçın'ın ailesinin talebi üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları yolla hem Gökhan'ın hem de ailesinin yüzünü güldürdü.

Evlerinin önündeki ve etrafındaki yolda Gökhan'ın tekerlekli sandalyesini daha rahat bir şekilde kullanabilmek için asfalt talebinde bulunan Yalçın ailesi, aynı zamanda evde bakım hizmet aracı ve ambulansın sokağa rahatlıkla ulaşabilmesi amacıyla düzenleme yapılmasının gerekli olduğunu iletti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, harekete geçerek, yolda talep edilen tüm düzenlemeleri yapıp, Gökhan Yalçın ve ailesini yalnız bırakmadı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarıyla Gökhan Yalçın'ın istediği yolu yaptı. Yıllardır her yere başvuru yaptıklarını fakat bir türlü sonuç alamadıklarını belirten ailenin talebine kulak veren Büyükşehir Belediyesi, 20 yıllık sorunu ortadan kaldırdı.

Kerimler Mahallesi Muhtarı Mehmet Ersoy, Gökhan Yalçın'ın evine ambulans ve hasta bakım aracının çıkamadığını söyleyerek, "Anne ve babasının da kronik rahatsızlığından dolayı büyük sıkıntı yaşıyorduk. Verilen bütün sözlere rağmen hiçbir ilçe belediyemizden yardım almamıştık. Büyükşehir Belediyemiz'in yapmış olduğu bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çalışan tüm ekiplere ve özellikle Vahap Seçer Başkanımız'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü elzem bir ihtiyaçtı, insan canı söz konusuydu. Böyle bir hizmete çok ihtiyacımız vardı" dedi.

Yıllardır bekledikleri hizmetin bir telefonla yapıldığını belirten Gökhan Yalçın'ın ailesi, mutluluklarını dile getirerek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ve selamlarını iletti.