Özel gereksinimli ismail okula gitmek için yoluna asfalt istedi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan özel gereksinimli İsmail Nişo, yolların stabilize olmasından dolayı okula gidemiyor.



Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan özel gereksinimli İsmail Nişo, evleri ile okul arasında bulunan 500 metrelik yolun stabilize olduğu için sıkıntı yaşıyor. Fedakar öğretmen olan Alime Taşçı tarafından okul yerine evde eğitim gören İsmail için evin bir odasını sınıfa dönüştürmesiyle eğitim vermeye sağladı. 10 nüfuslu evde eğitim gören Nişo bundan sonra stabilize olan yolu yetkililerden asfalt yapmasını istedi. Özel gereksinimli İsmail Nişo'yu evinde ziyaret eden Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu; "Malum Bir hafta önce özel gereksinimli İsmail Nişo'yu evinde ziyarette bulunmuştuk. İsmail için fedakarlık gösteren Alime taşçı hocam, evinin bir odasını sınıfa dönüştürerek okul sevgisini evde İsmail'e yaşattı. Bizde buraya gelip hem İsmail'i ziyaret ettik, hem de Alime hocamıza teşekkür etmeye geldik. İlk ziyaretimizden İsmail kardeşimiz bizden çok güzel şeyler istemişti. Bizde İsmail'e o sözümüzü yerine getirmek için isteklerini alarak tekrar ziyarette bulunduk. İsmail'in bizde tek istediği, evleri ile okulunun arasında bulunan 500 metrelik stabilize olan yolu asfaltlanmasını istedi. Çünkü yol stabilize olduğu için okula gidemiyor. Bizde buradan Kaymakamıza yolun asfaltlanması talebinde bulunacağız" dedi.



İsmail Nişo'nun babası İbrahim Nişo ise; "Sağolsunlar Alime hocanın fedakarlığıyla İsmail'imin azda olsa keyfi yerine geldi. Haberlere çıkmasıyla, Hakkari Genlik ve Engelliler Başkanı Yavuz Aydoğdu bizi ziyarette bulundu. İsmail için tüm hayatımı vermeye razıyım çünkü onu tek bir günde gülmesi benim için dünyalara bedel. İsmail daha çok okula gitmek için evimizle ile okul arasında bulunan 500 metrelik yolu asfalt yapmasını istiyoruz. Bende bir baba olarak herşeyi evladım için istiyorum" dedi. - HAKKARİ