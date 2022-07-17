KAHRAMANMARAŞ - Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden katkı

Kahramanmaraş'ta usta öğretici Mahinur Karataş öncülüğünde bir araya gelen özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, amigurumi tekniğiyle örüp sattıkları oyuncakların geliriyle ihtiyaç sahibi hasta çocukların eğitimine destek oluyor.

Evlatlarını eğitim alması için Onikişubat ilçesindeki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'ne getiren anneler, çocuklarını derslerine gönderdikten sonra merkezin kafeteryasında bir araya gelerek aldıkları ya da örülmesi için bağışlanan iplerle rengarenk hayvan figürleri hazırlıyor.

El emeği, göz nuruyla ördükleri oyuncak bebekleri sosyal medya veya özel günlerde satan anneler, elde ettikleri gelirle özel gereksinimli ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

8 ayda kazandıkları 5 bin lirayı ihtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi için harcayan anneler, öğrencilerin kalbine dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

El sanatları öğretmeni Mahinur Karataş, AA muhabirine, çocuklarını eğitim için kuruma getiren annelerin de burada eğitim gördüğünü dile getirdi.

Annelerin amigurumi sanatıyla psikolojik açıdan hem motive olduğunu hem de rahatladığını ifade eden Karataş, hazırlanan oyuncakların tamamen el yapımı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 25 annenin katılımıyla örme oyuncak yaptıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, özel çocuklarımız derslerini görürken annelerimizle burada amigurumi etkinliği yapıyoruz. Burada aynı zamanda yaptığımız ürünlerin belirli aralıklarla sergileri oluyor. Diğer zamanlarda da adımız başka yerlerde etkinliklerde duyulduğu için sıcak satışlarımız oluyor. Annelerimiz yaparken mutlu oluyor yani psikolojik olarak kendilerini destekleyen bir eğitim olduğu için hem de kendilerine güzel bir gelir kaynağı oluyor. Buradaki annelerimizin yaptıkları oyuncaklarımızın gelirleri ihtiyaç sahibi olan down sendromlu çocuklarımızın ailelerine aynı zamanda kurumuzda eğitim gören öğrencilerimizin diğer ihtiyaçları için kullanılıyor."

"El ele ilmek atıyoruz"

Kuruma eğitim için kızını getiren Nadire Akıllı da burada hem çocuklarının hem de kendilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Amigurumi eğitiminin kendilerini motive ettiğini belirten Akıllı, "Okulumuzun böyle bir kurs hazırlamasına çok memnun olduk. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bilmediklerimizi öğrendik. Zamanımızı güzel geçiriyoruz, boş geçirmiyoruz. Yaparken huzurla mutlulukla, canı gönülden yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimiz için el ele ilmek atıyoruz. Büyük bir sevgi ve şevkle isteyerek canı gönülden bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Kuruma iki kızını eğitim için getiren Nevin Orak da okula hem çocuklarının hem de kendinin severek geldiğini dile getirdi.

Orak, özel gereksinimli çocuklara katkı sağlaması ve kendilerine terapi olması açısından güzel bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okula çok istekli geliyoruz, bizim içinde iyi bir ortam oluyor. Zaten çocukları özel olan aileler birbirimizle daha çok kaynaştık. Birbirimize terapi gibi oluyor, destek oluyoruz. Çocuklarımız dersteyken bizler çay, kahvemizi içiyoruz. El işimizi yapıyoruz. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Yaptığımız bebeklerden elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Bu da bizi memnun ediyor. Hem onların duasını almış oluyoruz hem de bize terapi oluyor. Hem boş kalmıyoruz hem de bize bir uğraşı oluyor."