KAHRAMANMARAŞ - Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden katkı - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden katkı

17.07.2022 11:53

Kahramanmaraş'ta usta öğretici Mahinur Karataş öncülüğünde bir araya gelen özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, amigurumi tekniğiyle örüp sattıkları oyuncakların geliriyle ihtiyaç sahibi hasta çocukların eğitimine destek oluyor.

Kahramanmaraş'ta usta öğretici Mahinur Karataş öncülüğünde bir araya gelen özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, amigurumi tekniğiyle örüp sattıkları oyuncakların geliriyle ihtiyaç sahibi hasta çocukların eğitimine destek oluyor.

Evlatlarını eğitim alması için Onikişubat ilçesindeki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'ne getiren anneler, çocuklarını derslerine gönderdikten sonra merkezin kafeteryasında bir araya gelerek aldıkları ya da örülmesi için bağışlanan iplerle rengarenk hayvan figürleri hazırlıyor.

El emeği, göz nuruyla ördükleri oyuncak bebekleri sosyal medya veya özel günlerde satan anneler, elde ettikleri gelirle özel gereksinimli ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

8 ayda kazandıkları 5 bin lirayı ihtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi için harcayan anneler, öğrencilerin kalbine dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

El sanatları öğretmeni Mahinur Karataş, AA muhabirine, çocuklarını eğitim için kuruma getiren annelerin de burada eğitim gördüğünü dile getirdi.

Annelerin amigurumi sanatıyla psikolojik açıdan hem motive olduğunu hem de rahatladığını ifade eden Karataş, hazırlanan oyuncakların tamamen el yapımı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 25 annenin katılımıyla örme oyuncak yaptıklarını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, özel çocuklarımız derslerini görürken annelerimizle burada amigurumi etkinliği yapıyoruz. Burada aynı zamanda yaptığımız ürünlerin belirli aralıklarla sergileri oluyor. Diğer zamanlarda da adımız başka yerlerde etkinliklerde duyulduğu için sıcak satışlarımız oluyor. Annelerimiz yaparken mutlu oluyor yani psikolojik olarak kendilerini destekleyen bir eğitim olduğu için hem de kendilerine güzel bir gelir kaynağı oluyor. Buradaki annelerimizin yaptıkları oyuncaklarımızın gelirleri ihtiyaç sahibi olan down sendromlu çocuklarımızın ailelerine aynı zamanda kurumuzda eğitim gören öğrencilerimizin diğer ihtiyaçları için kullanılıyor."

"El ele ilmek atıyoruz"

Kuruma eğitim için kızını getiren Nadire Akıllı da burada hem çocuklarının hem de kendilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Amigurumi eğitiminin kendilerini motive ettiğini belirten Akıllı, "Okulumuzun böyle bir kurs hazırlamasına çok memnun olduk. Arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Bilmediklerimizi öğrendik. Zamanımızı güzel geçiriyoruz, boş geçirmiyoruz. Yaparken huzurla mutlulukla, canı gönülden yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz, çocuklarımız ve öğrencilerimiz için el ele ilmek atıyoruz. Büyük bir sevgi ve şevkle isteyerek canı gönülden bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

Kuruma iki kızını eğitim için getiren Nevin Orak da okula hem çocuklarının hem de kendinin severek geldiğini dile getirdi.

Orak, özel gereksinimli çocuklara katkı sağlaması ve kendilerine terapi olması açısından güzel bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okula çok istekli geliyoruz, bizim içinde iyi bir ortam oluyor. Zaten çocukları özel olan aileler birbirimizle daha çok kaynaştık. Birbirimize terapi gibi oluyor, destek oluyoruz. Çocuklarımız dersteyken bizler çay, kahvemizi içiyoruz. El işimizi yapıyoruz. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Bizim için de iyi oluyor. Yaptığımız bebeklerden elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Bu da bizi memnun ediyor. Hem onların duasını almış oluyoruz hem de bize terapi oluyor. Hem boş kalmıyoruz hem de bize bir uğraşı oluyor."

YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'taki silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı Karabağlar'da Çocuklar Tatili, Yaz Atölyeleri ile Dolu Dolu Geçirecek Karabağlar'da Çocuklar Tatili, Yaz Atölyeleri ile Dolu Dolu Geçirecek
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hamidiye, Karataş, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden katkı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:43 Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
11:28 Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 12:19:39. #1.11#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden katkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement