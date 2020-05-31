(ÖZEL) Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı - Son Dakika

(ÖZEL) Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı

İstanbul'da gizemli bir hayırsever, mahalle bakkalındaki 48 bin liralık veresiye borcunu kapattı.

(ÖZEL) Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı, System.String[]

İstanbul'da gizemli bir hayırsever, mahalle bakkalındaki 48 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Bakkalını kapatmak üzereyken hayırseverin yaptığı ödemeyle bakkalını kurtaran Feridun Demir, "Arkadaş dediklerim 20 yıldır borcunu ödemiyordu. Bir kadın olduğunu bildiğim hayırsever mahallelinin bütün borcunu kapattı. Allah ondan razı olsun. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti" dedi.


İstanbul'da bir hayırsever, mahalle sakinlerinin ve borçları yüzünden zor durumda olan bakkalın imdadına yetişti. Edinilen bilgiye göre, kadın olduğu öğrenilen hayırsever, bir çalışanını mahalleye gönderdi. Mahalle bakkalına giren çalışan, bakkal Feridun Demir'e işvereninin bütün veresiye borçlarını kapatmak istediğini söyledi. 20 yıldır ödenmeyen borçlar yüzünden zor durumda olan bakkal Feridun Demir ise neye uğradığını şaşırdı. Yapılan hesaplamalar sonucu bakkal defterinde 48 bin lira borç çıktı. İşverenin onayıyla mahalledeki herkesin borcu kapandı.


"İmdadımıza yetişti"


50'nin üzerinde ailenin 20 yıldır borçlarını ödemediklerini belirten Feridun Demir, "Bu ödemeyenler benim çocukluk arkadaşlarım. Arkadaş diye zamanında veresiye verdim. 2001 yılından beri, yani bakkalın açılışından öte gelen borçlar. Ben mahallenin bakkalı olarak bu borçları öteki dünyaya havale etmiştim. Kendim de zor durumdaydım. Bakkalı kapatmayı düşünüyordum. Ama hayırseverin ödemesiyle yeniden toparlandım. Bir kadın olduğunu biliyorum. Hem benim hem de mahallelinin imdadına yetişti. Çalışanı aracılığıyla 48 bin liralık hesabı ödedi ve bütün borçları kapattı" dedi.


"Bir gelip teşekkür etmediler"


Borcu olanların bu zor günlerde borçtan kurtulduğunu belirten Demir, "Ben o hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum, sayıları artsın inşallah. Bu borç sahiplerinin çoğunun ödeyecek durumu vardı ama ödemek istemediler. Bu insanlar asalak yaşayama alışmışlar. İşin doğrusu bu insanlar borç nedir, nasıl ödenir, onu bilmeyen insanlar. Onlara ürünleri vereceksin, parasını istemeyeceksin. Bu arkadaşların yaşam tarzları bu, bu insanlar arkadaşım diye veresiye verdim bunun ötesi var mı? Tanıdığım bildiğim kişi diye verdim ama alamadım. Bir hayırsever tarafından borçları kapandı. Bunlar bu astığımız yazıyı 20 Mayıs'tan beri biliyorlar ve bir tanesi de gelip hayırsever için Allah razı olsun demedi. Bu kadar acizler. Benim 19 yıldır borcuna sadık müşterilerim var. Onlara canım feda, her zaman veresiye vereceğim. Ama bu asalak yaşayan insanlara bir ekmek vermeyeceğim bu kadar net konuşuyorum. Gelip veresiye teklifinde bulunsalar en ağır kelimelerle karşılaşırlar. Onlar için veresiye bitmiştir. Ölüyorum deseler veresiye bitmiştir" diyerek sitem etti.


"Bilerek borcunu vermiyorlardı"


Mahalle sakini Zeki Sezer de, "Bu hayırsever kardeşimizden Allah razı olsun. Allah böyle insanların sayılarını artırsın. Gözlerim yaşarıyor, şu anda kendimi ifade edemiyorum. Benim bu bakkala borcum yoktu. Ben 1979'dan beri bu mahalledeyim. Bu kardeşimiz çok mağdur durumdaydı. Bu borçların yarısını alamayacağını bile bile insanlara veresiye verdi. Mahallede mağdur olan arkadaşları biliyor, işi gücü olmayan kardeşlerimize verdi ama mahsustan borcunu vermeyenler de vardı. Bakkal kardeşimiz çoluğu çocuğu aç kalmasın diye verdi. Allah bu hayırsever kardeşimizden razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (ÖZEL) Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi Sevgilisini bıçaklama suçundan gözaltına alınan Hazal Mesudiyeli: Tarikata üye olmamı istedi, sonra da kendisini bıçakladı 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi 11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi         
15:35
Soylu, 12 Haziran'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Soylu, 12 Haziran'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı         
15:33
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler         
15:06
Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı Paris Saint Germain, 50 milyon euro ödeyerek Icardi'nin bonservisini aldı         
14:57
Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor Son Dakika: Marmaray ve Başkentray seferleri yarın saat 06.00'da başlıyor         
14:39
Son dakika: Erdoğan, Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı         
14:38
Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı Milyoner'de 'Gardırop Fuat' sorusunu gören yarışmacı 3 joker hakkını birden kullandı         
14:32
ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti ABD'deki gösterilerde Beşiktaş ile ilgili yazılan duvar yazısı dikkat çekti         
14:13
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alacak         
13:54
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım         
13:41
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı         
13:38
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor         
13:27
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada         
13:14
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı         
12:59
Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı Trump karşıtı ünlü model Chrissy Teigen, tutuklanan protestocular için 200.000 dolar kefalet bağışladı         
12:46
ABD, protestolara katılan ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor         
12:38
Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü         
12:25
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu         
12:19
Rahatına düşkün Rahatına düşkün "sosyete tavuk" sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor         
12:17
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı         
12:01
SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı SpaceX astronotları, yörüngeden ilk görüntülü mesajlarını paylaştı         
11:56
Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta Süper Lig ekibi Göztepe'nin gözü Fenerbahçeli Alper Potuk'ta         
11:53
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı         
11:49
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var         
11:25
Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı Tüm dünya nefesini tutarak izledi! İki insanın uzaya yolculuğu böyle başladı         
11:17
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin         
11:11
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir         
11:06
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor         
10:56
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi         
10:36
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi 500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2020 15:42:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (ÖZEL) Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]