Son Dakika Haberleri: Gizli hayırsever borçları ödedi, bakkalın veresiye defterini yırttı
Son Dakika Güncel Haber

Gizli hayırsever borçları ödedi, bakkalın veresiye defterini yırttı

1 saat önce

Bursa'da kimliği gizli tutulan bir hayırsever, bakkaldaki veresiye defterini alarak borcu olanların borçlarını ödedi.

Gizli hayırsever borçları ödedi, bakkalın veresiye defterini yırttı, System.String[]

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir bakkalda ilginç bir Ramazan adeti yeniden canlandırıldı. Bir kişi, müşteri kılığında bakkala gelerek, iş yeri sahibi Mehmet Fatih Karabulut ile sohbet etti. İsmini söylemeyen kişi, Karabulut'a mahallede bakkala borcu olup olmayan kişileri sordu. İş yeri sahibinin cevabı üzerine ismini açıklamayan kişi, cebinden bir anda 10 bin liraya yakın para çıkarttı. Bu durum karşısında şaşıran Karabulut, baştan işin şaka olduğu düşünse de daha sonra gerçeğin farkına vardı. Parayı veren ve ismini söylemeyen hayırsever daha sonra bakkaldan ayrıldı. Bu parayla durumu iyi olmayan 15 kişinin borcu ödendi.

"BORCUNUN ÖDENDİĞİNİ DUYANLAR ÇOK SEVİNDİ"

Bakkal Mehmet Fatih Karabulut, "Geçen günlerde bir kişi geldi. Mahallede ihtiyaç sahibi olup olmadığını sordu. Bende olduğu söyleyince, onların borçlarını ödemek istedi. İlk önce şaka sandım. Ardından işin ciddi olduğu fark ettim. İsmini söylemedi ve fotoğraf çektirmedi. Daha sonra borcunu ödemeye gelenlere durumu anlattım. Onlar da çok sevindiler. Allah razı olsun dediler" diye konuştu.

Bu durumu sosyal medyada dillendirdiklerini anlatan Karabulut, "Daha sonra bizi bir kaç kişi daha aradı. Bazıları erzak paketleri yaptırdı, bazıları da ufak yardımlar yaptılar. Bu iş öncü oldu" şeklinde konuştu.

"BÖYLE HAYIRSEVERLERDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Mahalle sakinleri ise, "Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:22 Kaynak: İHA
Yıldırım, Fatih Karabulut, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TOKİ 240 iş yeri ile 69 konutu satışa çıkardı Kamu-özel sektör iş birliğinden 242 proje, 140 milyar dolarlık imza Ali Koç'tan Fatih Terim'in tazminatına gönderme Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:06:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gizli hayırsever borçları ödedi, bakkalın veresiye defterini yırttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]