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(Özel) Gördüğü manzara karşısında şok oldu

20 dakika önce

Bilecik'te, 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilen 86 yaşındaki yaşlı adam gözyaşlarına hakim olmadı.

(Özel) Gördüğü manzara karşısında şok oldu, System.String[]

Bilecik'te, 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilen 86 yaşındaki yaşlı adam gözyaşlarına hakim olmadı.


Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde ikamet eden ve geçimini yumurta satarak sağlayan Halil Türk'ün (86) tavukları, köydeki köpeklerin saldırısına uğradı. Komşu Mehmet Gümüştekin, duyduğu sesler üzerine girdiği kümesteki köpekleri kovaladı. Hemen olay yerine gelen 86 yaşındaki Halil Türk, 38 tavuğunun köpekler tarafından öldürüldüğü görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Sokak köpekleri tarafından telef edilen ölü tavuklar köyün çöplüğüne atılarak imha edildi.


"Sokak köpekleri daha önce çocuklara saldırmıştı"


Köpeklerin sadece hayvanlara değil çocuklara da saldırdığını iddia eden Türk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her gün olduğu gibi tavuklarımı evimin bahçesine otlasınlar diye salmıştım. Yaklaşık 5-6 tane sokak köpeği bahçeme girerek, 38 tane tavuğumu yemişler. Tavuklarıma gözüm gibi bakıyorum. Bir tavuğum yaklaşık 4 kilo geliyordu ve bunların yumurtaları çok büyük ve çift sarılı oluyordu. Böyle verimli bir tavuğu pazarlarda canlı olarak 60-70 liraya satıyorlar. Geçimimi yumurta satarak karşıladığım için çok üzüldüm. Herkes köpeklerini bizim köyümüze atıyor, bazı komşularımız ise onlara ekmek verip köyümüze daha çok alıştırıyor. Daha önce bu köpekler köyümüzde birkaç küçük çocuğa saldırmıştı. Çocuklar bile artık köyde rahat gezemiyor. Kümesimdeki tavukların yumurtalarını satarak evimin ihtiyaçlarını karşılıyordum, pazar harçlığımı çıkartıyordum. Allah bereket versin derdim. Artık tavuklarımın çoğu da öldü geriye kalan canlı tavuklarımın içerisinde yaralı olanlar da var ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.


"Benim de 30 tavuğumu yemişlerdi"


Köpekleri kümesten çıkartan Mehmet Gümüştekin ise; kendisinin de 30 tavuğunun köpekler tarafından telef edildiğini anlattı. Gümüştekin, "Gördüğünüz gibi sahipsiz köpekler köyümüzün başına bela oluyor. Geçimini tavukçuluktan sağlayan Halil amcanın tavuklarını yediler. Geçen ay da benim 30 yeni yetişmiş, yumurtlamaya başlayan tavuğumu yediler. Bu duruma bir an önce devletimiz, kaymakamımız çözüm bulsun. Bu köpekleri toplayıp barınakta baksınlar. Hayvan haklarını savunanlar gelsinler. Bak sahipli tavuklar ne hale geldi sahipsiz köpekler yüzünden. Köpekler de can taşıyor, fakat tavuklar da can taşıyor. En önemlisi insanlara gıda üretiyorlar gıda veriyorlar" ifadelerini kullandı.


Köy sahipsiz köpeklerin meskeni olmuş


Kınık köyü halkı ise, bu canlıların zaman içerisinde köylerine getirilerek başıboş olarak bırakıldığını anlattı. - BİLECİK

Mehmet Gümüştekin, Bilecik, Kınık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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