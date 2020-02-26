(Özel) Görme ve işitme engelli kursiyerlerden İdlib'e el emeği göz nuru yardım - Son Dakika

Çankaya Müftülüğü Kültür Merkezi'ndeki kurslara katılan yaklaşık 70 görme ve işitme engelli öğrenci, İdlib'de yaşanan drama kayıtsız kalmayarak hazırladıkları el işi göz nuru ürünleri, oyuncakları ve topladıkları bir miktar parayı Türk Kızılayı'na teslim etti.



Kursiyerlerin hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri Türk Kızılayı ekiplerine teslim eden Çankaya Müftülüğü İşitme Engelliler Hocası Canan Atalay, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Duygularımızı ilmeklere döktük. Çamurun çocuklarına destek olduk" dedi.



İdlib'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmayan öğrencileri ile yola çıktığını belirten Atalay, "Her gün ekranlarda görüp yüreklerimizin kaldıramadığı görüntüler vardı. Öğrencilerim bana 'Hocam neden çorapları yok?' diye soruyordu. Sorgulamaya başladılar. Daha sonrasında 'Biz çorap alsak giyilir mi?' diyerek bir çorap alarak yola çıktık. Önceleri 'Çadırın çocukları' diyorduk ama sonrasında o çadırların çamurlar içerisinde kaldığını gördükçe 'Çamurun çocuklarına ne yapabiliriz?' diye düşündük. Evladı oralarda askerlik yapan bir anneyim ben. Doğal olarak duygularımı çift katlı yaşıyorum. Sonrasında öğrencilerimden gelen teklifle bere örerek devam ettik. Duygularını o kadar aşamadılar ki her ürün yaptıklarında birinin ısındığını düşünerek o mutlulukla bu malzemeler çıktı. 1-2 haftada hazırlandı bu ürünler. Amacımız maddi bir destek değildi. Biz varız, biz buradayız demek istedik. Engelimiz kardeş olmaya engel değil. Engelimiz çamur içinde kalan, üşüyen o çocukları ısıtmaya engel değil diyerek çıktık bu yola. Herkese sesleniyoruz, İdlib'e destek olsunlar. Türk Kızılayı'na ve Türk Kızılayı Ankara Şubesine ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Ev hanımı olan Emine Pakelgil, "Düşündük ve karar verdik. Suriye'deki kardeşlerimize ve çocuklarımıza yelek, şapka, kazak, karınca kararınca gönlümüzden gelen nakdi yardım ve kendi el emeklerimiz olan kazakları, çorapları, oradaki Müslüman kardeşlerimize göndermek için ördük. Çankaya Müftülüğündeki hocamız öncülüğünde bu harekete başladık. Ortaya da engelli kardeşlerimizin desteği ile böyle bir çalışma çıktı" diye konuştu. - ANKARA